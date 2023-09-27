Мичков о Северной Америке: «Приятно удивлен, что за мной там так следят. Когда регулярка НХЛ начнется, будем смотреть нарезки. Зрелищный хоккей»

Матвей Мичков высказался о том, что за его игрой в КХЛ следят в Северной Америке.

– Какой была ваша реакция, когда многие в соцсетях Северной Америки начали обсуждать, что вы остаетесь в запасе в ? У вас появился прям большой фан-клуб.

– Это очень приятно и классно, когда у тебя столько болельщиков. Это всегда дает положительные эмоции. Я приятно удивлен, что за мной там так следят, и что любят хоккей.

Но сейчас я выступаю в , и все мысли только об этом. У меня сейчас идет сезон, я играю за « », поэтому все цели сейчас связаны только с этой командой и с регулярным чемпионатом.

– Но вы поглядываете хайлайты выставочных матчей «Филадельфии»?

– Нарезку лучших моментов все смотрят. Но там регулярный чемпионат еще не стартовал. Когда он начнется, тогда и будем смотреть.

Там в – зрелищный хоккей, и всегда приятно наблюдать за ребятами, кто играет на таком высоком уровне из года в год, – сказал форвард «Сочи».