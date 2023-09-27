Мичков о Северной Америке: «Приятно удивлен, что за мной там так следят. Когда регулярка НХЛ начнется, будем смотреть нарезки. Зрелищный хоккей»

Теги СКА болельщики Филадельфия НХЛ КХЛ Сочи Матч ТВ Матвей Мичков Хоккей

Матвей Мичков высказался о том, что за его игрой в КХЛ следят в Северной Америке.

– Какой была ваша реакция, когда многие в соцсетях Северной Америки начали обсуждать, что вы остаетесь в запасе в СКА? У вас появился прям большой фан-клуб.

– Это очень приятно и классно, когда у тебя столько болельщиков. Это всегда дает положительные эмоции. Я приятно удивлен, что за мной там так следят, и что любят хоккей.

Но сейчас я выступаю в КХЛ, и все мысли только об этом. У меня сейчас идет сезон, я играю за «Сочи», поэтому все цели сейчас связаны только с этой командой и с регулярным чемпионатом.

– Но вы поглядываете хайлайты выставочных матчей «Филадельфии»?

– Нарезку лучших моментов все смотрят. Но там регулярный чемпионат еще не стартовал. Когда он начнется, тогда и будем смотреть.

Там в НХЛ – зрелищный хоккей, и всегда приятно наблюдать за ребятами, кто играет на таком высоком уровне из года в год, – сказал форвард «Сочи». 

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4 комментария

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Machine Head
Матвей сними корону. Там ТАК следят за всеми молодыми игроками. Беги из системы. Иначе, будешь ходить по арендам. И немного гонор утихомирь свой.
+7
-4
+3
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Dimash Balatayev
Пока что правильные слова говорит
+1
-1
0
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Сергей Омиго
Матвей,МОЛОДЕЦ,только хкСочи сделает из тебя профи(какОвечкин,Радулов,Малкин)поиграешь года три порадуешь,утрешь нос и можно в свободное плавание зарабатывать на старость к тому времени(извини за выражение)вырастешь в цене,а сейчас вперед к победе,получай удовольствие,тебялюбят не только болельщики Сочи ,но и вся лига
+2
-2
0
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