Завгородний о Мичкове в «Сочи»: «Невероятный талант, определенно прогрессирует. Все понимают, что он очень нацелен на ворота»

Дмитрий Завгородний высказался о своем партнере по «Сочи» Матвее Мичкове.

– К « » недавно присоединился , который является молодой звездой лиги. Команда с энтузиазмом восприняла его возвращение?

– Да, конечно! В прошлом сезоне он приехал к нам, сразу дал результат, набрал много очков, несмотря на не самые лучшие наши командные результаты. Матвей показал, что умеет играть в хоккей, что у него великолепное голевое чутье. У него есть все: бросок, голова, хорошее катание. За ним очень интересно следить. Матвей - невероятно талантливый парень.

– Его прогресс заметен?

– Он определенно прогрессирует. Сейчас только начало сезона, уверен, Матвей будет прибавлять от игры к игре, у них хорошее звено с Гараевым и Тянулиным.

– Мичков иногда бросает по 10 раз за матч. Партнеров не напрягает, что от него передачи не допросишься?

– Нет, конечно! Если есть бросок, почему им не пользоваться? Мичков – парень с головой, умеет придержать шайбу и передачу хорошую сделать может. Все понимают, что он очень нацелен на ворота, всегда хочет забить.

Это хорошо для команды, думаю, партнеры с пониманием относятся. Ребята в своей тройке общаются и находят общий язык, – сказал форвард сочинцев.