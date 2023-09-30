Завгородний о Мичкове в «Сочи»: «Невероятный талант, определенно прогрессирует. Все понимают, что он очень нацелен на ворота»
Дмитрий Завгородний высказался о своем партнере по «Сочи» Матвее Мичкове.
– К «Сочи» недавно присоединился Матвей Мичков, который является молодой звездой лиги. Команда с энтузиазмом восприняла его возвращение?
– Да, конечно! В прошлом сезоне он приехал к нам, сразу дал результат, набрал много очков, несмотря на не самые лучшие наши командные результаты. Матвей показал, что умеет играть в хоккей, что у него великолепное голевое чутье. У него есть все: бросок, голова, хорошее катание. За ним очень интересно следить. Матвей - невероятно талантливый парень.
– Его прогресс заметен?
– Он определенно прогрессирует. Сейчас только начало сезона, уверен, Матвей будет прибавлять от игры к игре, у них хорошее звено с Гараевым и Тянулиным.
– Мичков иногда бросает по 10 раз за матч. Партнеров не напрягает, что от него передачи не допросишься?
– Нет, конечно! Если есть бросок, почему им не пользоваться? Мичков – парень с головой, умеет придержать шайбу и передачу хорошую сделать может. Все понимают, что он очень нацелен на ворота, всегда хочет забить.
Это хорошо для команды, думаю, партнеры с пониманием относятся. Ребята в своей тройке общаются и находят общий язык, – сказал форвард сочинцев.
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