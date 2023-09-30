Жамнов о «Тракторе»: «Команда хорошо играет в обороне, стараемся взломать ее. Моментов было много, какие-то надо было использовать»

Алексей Жамнов подвел итоги матча против «Трактора» (1:2 ОТ).

– Можно ли сказать, что исход игры решили четвертые звенья?

– Так и есть, да.

– А у вас оно часто отличается?

– Последние два матча – да. Конечно, мы хотим, чтобы не одно звено отличалось, а все четыре. Но сегодня так складывалась игра. В принципе, ребята молодцы.

– Вы самая результативная команда лиги, но «Трактору» [в двух матчах] в основное время забросили всего три шайбы.

– Вот так. Команда хорошо играет в обороне. Стараемся взломать ее. Где-то получается, где-то нет.

Ясно, что было много моментов. Какие-то надо было использовать. Игра была в целом интересная, хотя и забито мало голов.

– Сегодня игра в большинстве получилась у «Спартака», но и в меньшинстве вы действовали неплохо. Можно ли сказать, что как-то настраивали ребят именно под большинство « »?

– Мы смотрим, как каждая команда играет. То же делаем для «Трактора». Здесь просто получилось три раза убежать в контратаку. Хотелось бы, чтобы и мы в большинстве забивали голы. Это один из главных компонентов в хоккее.

– «Спартак» – лучшая команда во вторых периодах. Это случайность?

– Хотелось бы быть лучшим не только во втором периоде, а еще в первом и третьем. Просто так складывается. Мы работаем над этим, ближняя лавка. Есть варианты.

– После того как отменили вторую шайбу, как-то пытались повлиять на психологию игроков?

– Нет, игра продолжалась. Ясно, что был всплеск эмоций, а потом чуть проседает команда. Это обычная ситуация. Говорить, что это нам помешало, нельзя.

– Чего не хватило, чтобы сохранить счет 1:0?

– Не удалось использовать моменты, которые у нас были. Игра была интересной и обоюдоострой. Хотел бы поздравить «Трактор» с победой, – сказал главный тренер « » .