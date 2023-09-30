Кугрышев о Смолове: «Тоже немножко удивлен результатами «Лады». Посмотрим, как пойдет дальше»

Теги Федор Смолов Лада премьер-лига Россия Динамо Москва КХЛ Дмитрий Кугрышев Хоккей

Дмитрий Кугрышев рассказал, как Федор Смолов относится к результатам «Лады».

Новичок Фонбет Чемпионата КХЛ после 12 матчей занимает в Восточной конференции 2-е место.

— По-прежнему общаетесь со Смоловым?

— Да, все так же. Мы постоянно на связи. Следит за игрой «Лады». Тоже немножко удивлен тем, какие у нас результаты.

— А чего он ждал от вашей команды?

— Не знаю, чего он ждал (улыбается). Спросите у него. Но я ему тоже говорю, что рано удивляться, что еще посмотрим, как дела пойдут дальше.

— Как вам его нынешнее выступление?

— К сожалению, последние игры его «Динамо» мне не удалось посмотреть, поскольку сами играем в плотном графике. Но летом и команда в целом, и сам Федор выглядели достаточно неплохо. Смолов играл, голы забивал.

Сейчас у них вроде бы небольшой спад в результатах, но, надеюсь, скоро все наладится, – сказал форвард «Лады».

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