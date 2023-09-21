Форвард «Лады» Джозефс набрал очки в 7-м матче подряд. Кугрышев забил буллит ЦСКА, продлив серию с очками до 6 игр

Трой Джозефс продлил результативную серию до семи матчей.

« » играет против в матче Фонбет чемпионата .

Во втором периоде тольяттинская команда забросила две шайбы в течение 23 секунд.

Сначала Дмитрий Кугрышев реализовал буллит – форвард набрал очки в шестом матче подряд, на его счету 8 (1+7) баллов в общей сложности.

Затем гол забил нападающий «Лады» Данила Моисеев, ему ассистировали Скотт Космачук и , серия с очками которого продлилась до семи игр, на его счету 9 (6+3) баллов.