Форвард «Лады» Джозефс набрал очки в 7-м матче подряд. Кугрышев забил буллит ЦСКА, продлив серию с очками до 6 игр
Трой Джозефс продлил результативную серию до семи матчей.
«Лада» играет против ЦСКА в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Во втором периоде тольяттинская команда забросила две шайбы в течение 23 секунд.
Сначала Дмитрий Кугрышев реализовал буллит – форвард набрал очки в шестом матче подряд, на его счету 8 (1+7) баллов в общей сложности.
Затем гол забил нападающий «Лады» Данила Моисеев, ему ассистировали Скотт Космачук и Трой Джозефс, серия с очками которого продлилась до семи игр, на его счету 9 (6+3) баллов.
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