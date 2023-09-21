Форвард «Лады» Джозефс набрал очки в 7-м матче подряд. Кугрышев забил буллит ЦСКА, продлив серию с очками до 6 игр

Теги ЦСКА Лада видео КХЛ Дмитрий Кугрышев Трой Джозефс Хоккей

Трой Джозефс продлил результативную серию до семи матчей.

«Лада» играет против ЦСКА в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Во втором периоде тольяттинская команда забросила две шайбы в течение 23 секунд.

Сначала Дмитрий Кугрышев реализовал буллит – форвард набрал очки в шестом матче подряд, на его счету 8 (1+7) баллов в общей сложности.

Затем гол забил нападающий «Лады» Данила Моисеев, ему ассистировали Скотт Космачук и Трой Джозефс, серия с очками которого продлилась до семи игр, на его счету 9 (6+3) баллов.

4 комментария

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IVAN-67
Красавцы. Кугрышеву респект. Очень удачное приобретение для Лады.
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Rodgeras
Удачи Ладе!
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Виктор Пьянков
Несмотря на то, что болею за ЦСКА, нельзя не отметить Ладу, а именно их упорство и работу.
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serious fan
Рома уже ждёт.
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