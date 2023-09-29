Спунер о 4-м поражении подряд и 0:6: «Просим болельщиков «Авангарда» проявить терпение. Сезон начали хорошо – сейчас небольшой спад»
Райан Спунер попросил болельщиков «Авангарда» проявить терпение.
Команда проиграла четвертый матч подряд, уступив московскому «Динамо» (0:6) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
«Игра не задалась. Мы не так много владели шайбой. В основном она была у соперника.
Нахватали восемь или девять удалений. Нечасто получается выиграть, если весь период твои игроки сидят в штрафном боксе.
Но сезон длинный. Бывают взлеты и падения. Мы хорошо начали сезон. Сейчас небольшой спад. Это мой 12-й год в профессиональном хоккее.
Сезон долгий, и случаются отрезки. Главное – сохранить настрой, держаться вместе и стараться изменить ситуацию в лучшую сторону. Это все, что мы можем сейчас сделать.
Мы не создаем моменты, не владеем шайбой, много удаляемся. Если не ошибаюсь, в последних двух матчах у нас было 13 или 14 удалений, а на себе заработали лишь 4.
Не получится выиграть, если сидишь на скамейке штрафников. Максимум можно удалиться 3-4 раза за игру, но не больше, иначе очень сложно выиграть.
Главное – не унывать. Скоро следующий матч. Прелесть хоккея в том, что даже если выдалась неудачная игра, уже скоро будет следующая.
Просим болельщиков проявить терпение. Мы хорошо сыграли дома. Сейчас нужно разобраться, как играть выездные матчи», – сказал нападающий «Авангарда» Райан Спунер.
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