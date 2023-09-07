«Аризона» пригласила Дзингела на просмотр. «Авангард» интересовался форвардом

«Аризона» пригласила форварда Райана Дзингела на просмотр.

31-летний форвард приедет в тренировочный лагерь «Койотис». Он уже играл за команду в сезоне-2021/22.

В минувшем сезоне американец выступал за « » в и записал на свой счет 11 (2+9) очков в 22 матчах.

В хоккеист поиграл за «Оттаву», «Коламбус», «Каролину», «Аризону» и «Сан-Хосе». В общей сложности набрал 188 (87+101) баллов в 404 играх в лиге.

Сообщалось, что в межсезонье игрок рассматривал варианты в КХЛ. Претендентом на него назывался « ».