«Аризона» пригласила Дзингела на просмотр. «Авангард» интересовался форвардом

Теги Авангард возможные переходы Аризона НХЛ АХЛ Чикаго Вулвс Райан Дзингел Хоккей

«Аризона» пригласила форварда Райана Дзингела на просмотр.

31-летний форвард приедет в тренировочный лагерь «Койотис». Он уже играл за команду в сезоне-2021/22. 

В минувшем сезоне американец выступал за «Чикаго Вулвс» в АХЛ и записал на свой счет 11 (2+9) очков в 22 матчах.

В НХЛ хоккеист поиграл за «Оттаву», «Коламбус», «Каролину», «Аризону» и «Сан-Хосе». В общей сложности Дзингел набрал 188 (87+101) баллов в 404 играх в лиге.

Сообщалось, что в межсезонье игрок рассматривал варианты в КХЛ. Претендентом на него назывался «Авангард». 

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