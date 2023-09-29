Игорь Шестеркин: «Я был очень зол на себя в прошлом сезоне, потому что играл не так, как хотел. Я был слишком строг к себе. Теперь хочу быть позитивным каждый день»

Игорь Шестеркин отметил, что был слишком строг к себе в сезоне-2022/23.

В прошлом сезоне он провел 58 матчей в регулярном чемпионате, отражая в среднем 91,6% бросков при коэффициенте надежности 2,48.

«Я так рад новому сезону. Я скучал по хоккею. Я скучал по своим товарищам по команде. Очень рад поговорить об этом.

Я просто хочу быть позитивным каждый день, потому что в прошлом сезоне я был очень зол на себя, потому что играл не так, как хотел. Я надеюсь, что в этом сезоне все будет по-другому, и я буду счастливее и получу больше удовольствия от общения с вами, ребята [из СМИ].

В прошлом сезоне я был хорош? Конечно, я был слишком строг к себе. Я думаю, вы помните, каким я был на каждой тренировке, таким злым, и мне не хотелось слишком много разговаривать ни с кем, кроме своей семьи.

Мне не нужно ни о чем думать, надо просто сделать шаг вперед, остановиться и быть сосредоточенным. Но в прошлом сезоне я начал слишком много думать перед броском, перед передачей, и я делал первый ход. Нападающим так легче забивать.

Сезон-2021/22? У меня была пара хороших игр в начале того сезона, и я просто сохранял настрой. Когда у меня были плохие дни и меня выводили из игры или что-то в этом роде, я просто оставался в стороне, а на следующий день начинал думать о новом дне, новой тренировке, новой игре. А в прошлом сезоне я продолжал думать об играх, тренировках, обо всем, что я делал хорошо, что я делал плохо и что мне нужно изменить.

Я слишком много размышлял, нелегко быть свежим перед игрой, когда думаешь обо всем этом. Я всего лишь хоккеист. Мне не нужно думать обо всем этом. Нужно быть проще.

Теперь я знаю, что мне нужно делать. Я просто хочу быть лучшим. Если кто-то скажет, что я лучший, тогда большое вам спасибо. Если кто-то скажет, что я хуже всех, что ж, большое вам спасибо. Я просто хочу играть в свою игру и играть хорошо, а если я играю хорошо, я счастлив», – сказал вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин.

Шестеркин отразил 20 бросков из 21 за 2 периода в предсезонном матче с «Нью-Джерси» и стал 2-й звездой