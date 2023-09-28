Василевский пропустит два месяца регулярки НХЛ. Вратарь «Тампы» перенес операцию из-за травмы спины

Теги травмы Тампа-Бэй НХЛ Андрей Василевский Хоккей

Вратарь Андрей Василевский пропустит около двух месяцев из-за травмы.

«Тампа» официально сообщила, что российский голкипер перенес операцию в связи с повреждением спины – микродискэктомию из-за грыжи поясничного отдела позвоночника.

В клубе добавили, что Андрей Василевский пропустит первые два месяца регулярного чемпионата НХЛ.

«Лайтнинг» начнут новый сезон НХЛ 11 октября матчем против «Нэшвилла».

В прошлом сезоне Василевский провел 60 игр в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,65 шайбы и отражая 91,5% бросков.

9 комментариев

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Andreir888
Ух ты! Васе крепкого здоровья и скорейшей реабилитации!
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ivashka20xx
ну здорова...
Вася, поправляйся скорей, да без рецидивов.
Уфф, с киперами у Тампы нынче так себе, интересно как ЖББ выкрутится
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Ярик01
А что только сейчас сделали? Ну понятно, что Тампа и так в плофф попадёт, но все же
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Авторитетный игрок "Уорриорз"
К сожалению, грыжа - это следствие. Очевидно уменьшилось расстояние между позвонками, а значит нужно будет проделывать огромную работу и в дальнейшем.

По ощущениям после операции - у Дани Медведева несколько месяцев ушло, чтобы вернуть кондиции. В принципе, если Андрей к апрелю наберут супер-форму, то болельщики только рады будут)
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Aleksandr
Если с ней играл прошлый сезон - круто, что уберут и будет здоров
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Костя Кот
вот это новость. скорейшего выздоровления!
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Дмитрий Дементьев
2 месяца отдыха это хорошо.
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Совесть 7Хага
Классика от спортсменов - ложится на хирургический стол прямо перед сезоном
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glavniiexpert
Ответ Ярик01
А что только сейчас сделали? Ну понятно, что Тампа и так в плофф попадёт, но все же
В НХЛ всегда так, стремятся избежать операцию. Надо было делать после окончания сезона и к началу был бы готов.
Ну хотя бы понятно, почему он так отстойно играл в прошлом сезоне.
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