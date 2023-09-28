Василевский пропустит два месяца регулярки НХЛ. Вратарь «Тампы» перенес операцию из-за травмы спины
Вратарь Андрей Василевский пропустит около двух месяцев из-за травмы.
«Тампа» официально сообщила, что российский голкипер перенес операцию в связи с повреждением спины – микродискэктомию из-за грыжи поясничного отдела позвоночника.
В клубе добавили, что Андрей Василевский пропустит первые два месяца регулярного чемпионата НХЛ.
«Лайтнинг» начнут новый сезон НХЛ 11 октября матчем против «Нэшвилла».
В прошлом сезоне Василевский провел 60 игр в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,65 шайбы и отражая 91,5% бросков.
Вася, поправляйся скорей, да без рецидивов.
Уфф, с киперами у Тампы нынче так себе, интересно как ЖББ выкрутится
По ощущениям после операции - у Дани Медведева несколько месяцев ушло, чтобы вернуть кондиции. В принципе, если Андрей к апрелю наберут супер-форму, то болельщики только рады будут)
Ну хотя бы понятно, почему он так отстойно играл в прошлом сезоне.