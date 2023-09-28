Василевский пропустит два месяца регулярки НХЛ. Вратарь «Тампы» перенес операцию из-за травмы спины

Вратарь Андрей Василевский пропустит около двух месяцев из-за травмы.

« » официально сообщила, что российский голкипер перенес операцию в связи с повреждением спины – микродискэктомию из-за грыжи поясничного отдела позвоночника.

В клубе добавили, что пропустит первые два месяца регулярного чемпионата .

«Лайтнинг» начнут новый сезон НХЛ 11 октября матчем против «Нэшвилла».

В прошлом сезоне Василевский провел 60 игр в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,65 шайбы и отражая 91,5% бросков.