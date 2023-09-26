Разин об 1:4 от «Локомотива»: «Металлург» проиграл при хорошей игре. Во 2-м периоде три большинства имели – не забили»

Теги Металлург Мг Локомотив КХЛ Андрей Разин Хоккей

Андрей Разин оценил поражение «Металлурга» от «Локомотива» (1:4) в КХЛ.

«Ярославль — печальный город для меня. Начиная с работы в Саратове единственный раз выиграл тут в прошлом году, заменив вратаря в овертайме. Сегодня при хорошей игре — проиграли.

Во втором периоде три большинства имели, не забили – и тут же пропустили в меньшинстве. Третий период — стихия «Локомотива».

Нельзя было отдавать концовку второго периода, нужно было забить, чтобы «Локомотив» раскрывался. Команда дисциплинированная, хорошая самоотдача, в меньшинстве они много шайб переловили. Сделаем выводы и поедем дальше.

Петунина мы хотели еще летом, а сейчас инициатором обмена был Коростелев — и пазл сложился. «Северстали» понадобился Коростелев, нам понадобился Петунин. Все довольны», – сказал главный тренер «Металлурга».

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