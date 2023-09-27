Разин после 2:3 от «Куньлуня»: «Продолжаем наступать на одни и те же грабли, что-то придумывать, ведя в счете. Наша игровая дисциплина никуда не годится»

Андрей Разин высказался после поражения от «Куньлуня» (2:3 Б).

«Металлург» выигрывал 2:0 к 10-й минуте матча, в третьем периоде « » сравнял счет.

– Мы продолжаем наступать на одни и те же грабли, продолжаем что-то придумывать, ведя в счете. Наша игровая дисциплина никуда не годится.

– «Металлург» уже не первый раз упускает преимущество по ходу матча. В чем причина?

– Удаления в третьем периоде – это чистейшее нарушение игровой дисциплины, дали сопернику глотнуть воздуха, это причина наших поражений, команда нашего уровня обязана доводить такие матчи до победы

– Прошел почти месяц чемпионата, что можете отметить?

– Мы хорошо играем с командами высокого уровня, но раздариваем очки соперникам на класс ниже, это нужно исправлять, – сказал главный тренер « » .