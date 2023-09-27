Разин после 2:3 от «Куньлуня»: «Продолжаем наступать на одни и те же грабли, что-то придумывать, ведя в счете. Наша игровая дисциплина никуда не годится»

Теги Металлург Мг КХЛ Андрей Разин Матч ТВ Куньлунь Ред Стар Хоккей

Андрей Разин высказался после поражения от «Куньлуня» (2:3 Б).

«Металлург» выигрывал 2:0 к 10-й минуте матча, в третьем периоде «Куньлунь» сравнял счет.

– Мы продолжаем наступать на одни и те же грабли, продолжаем что-то придумывать, ведя в счете. Наша игровая дисциплина никуда не годится.

– «Металлург» уже не первый раз упускает преимущество по ходу матча. В чем причина?

– Удаления в третьем периоде – это чистейшее нарушение игровой дисциплины, дали сопернику глотнуть воздуха, это причина наших поражений, команда нашего уровня обязана доводить такие матчи до победы

– Прошел почти месяц чемпионата, что можете отметить?

– Мы хорошо играем с командами высокого уровня, но раздариваем очки соперникам на класс ниже, это нужно исправлять, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий