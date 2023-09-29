Арбитр Васильев о встрече с бандитом в 1990-е: «В судейскую зашел мужчина ростом под 2 метра. И заявил главному: «Ты судишь неправильно». Распахнул кожаное пальто – кобура с пистолетом»
Арбитр Алексей Васильев рассказал о встрече с бандитом в судейской в 1990-е.
Судья начал работать на высшем уровне с 19 лет – с 1995 года.
– Самый серьезный инцидент?
– Расскажу одну историю. Только без названия города и без фамилий. Я же отсудил все 1990-е. Сидим в перерыве в судейской. Хозяева проигрывали. К нам зашел мужчина – рост под два метра, в кожаном пальто.
И заявил главному арбитру: «Ты судишь неправильно. Наши должны выигрывать, а они проигрывают». Судья ему: «Вы кто?» А тот распахнул пальто, чтобы мы увидели кобуру с пистолетом. И сказал: «Я – бандит». Развернулся и ушел.
– Что предприняли?
– Да ничего. Вышли и судили дальше. А что мы могли сделать? Вызвать милицию? Она и так на стадионе. Но ее контролировали те же люди, которые руководили клубом. Слава богу, никакого продолжения не последовало, – рассказал Васильев.
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