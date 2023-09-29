Арбитр Васильев о встрече с бандитом в 1990-е: «В судейскую зашел мужчина ростом под 2 метра. И заявил главному: «Ты судишь неправильно». Распахнул кожаное пальто – кобура с пистолетом»

Теги суперлига России судьи происшествия КХЛ Алексей Васильев судья Хоккей

Арбитр Алексей Васильев рассказал о встрече с бандитом в судейской в 1990-е.

Судья начал работать на высшем уровне с 19 лет – с 1995 года. 

– Самый серьезный инцидент?

– Расскажу одну историю. Только без названия города и без фамилий. Я же отсудил все 1990-е. Сидим в перерыве в судейской. Хозяева проигрывали. К нам зашел мужчина – рост под два метра, в кожаном пальто.

И заявил главному арбитру: «Ты судишь неправильно. Наши должны выигрывать, а они проигрывают». Судья ему: «Вы кто?» А тот распахнул пальто, чтобы мы увидели кобуру с пистолетом. И сказал: «Я – бандит». Развернулся и ушел.

– Что предприняли?

– Да ничего. Вышли и судили дальше. А что мы могли сделать? Вызвать милицию? Она и так на стадионе. Но ее контролировали те же люди, которые руководили клубом. Слава богу, никакого продолжения не последовало, – рассказал Васильев. 

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Тут должна быть шутка про Барселону и дело Негрейры, но я ее не придумал
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий