Судья Иванюк о 90-х: «Вокруг команд были бандитские шайки, которые встречали на вокзале, пытались обрабатывать. Такие моменты были в Новосибирске, Саратове, Тюмени»

Известный судья Александр Иванюк заявил, что в 90-е вокруг команд были бандитские шайки.

– Вы судили финалы чемпионатов России?

– В 1999-м году мы вместе с Мишей Бутурлиным по очереди отсудили все матчи финала, в котором играли магнитогорский « » и московское « ». Потом разово судил финал между «Динамо» и « ». Сложные были матчи, три периода 0:0, до буллитов доходило.

Любая ошибка судьи могла стать решающей. Зато интересно было, в «Лужниках» 11-12 тысяч болельщиков собиралось.

– К тому же, вы работали на первом звезд в России.

– Да, вошел в историю. Первый матч звезд состоялся тогда в Новокузнецке. Приехали все лучшие хоккеисты, показывали уникальную игру – передачки в одно касание. Играли чисто и аккуратно, понимали, что нельзя было нанести травму. Потом еще на Матче звезд КХЛ-2013 судил игру ветеранов.

– Самое тяжелое время для судей – это 90-е годы?

– Да, было страшно. Вокруг команд были бандитские шайки, которые встречали на вокзале, в гостинице, пытались обрабатывать. Пугали, но мы все выдержали. У меня были такие моменты в Новосибирске, Саратове, Тюмени. Я всегда говорил, что помогать не стану, но буду судить нормально, – сказал хоккейный судья.