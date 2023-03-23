Судья Иванюк о 90-х: «Вокруг команд были бандитские шайки, которые встречали на вокзале, пытались обрабатывать. Такие моменты были в Новосибирске, Саратове, Тюмени»

Теги Ак Барс Металлург Мг болельщики судьи происшествия КХЛ Матч звезд КХЛ Динамо Михаил Бутурлин судья Хоккей

Известный судья Александр Иванюк заявил, что в 90-е вокруг команд были бандитские шайки.

– Вы судили финалы чемпионатов России?

– В 1999-м году мы вместе с Мишей Бутурлиным по очереди отсудили все матчи финала, в котором играли магнитогорский «Металлург» и московское «Динамо». Потом разово судил финал между «Динамо» и «Ак Барсом». Сложные были матчи, три периода 0:0, до буллитов доходило.

Любая ошибка судьи могла стать решающей. Зато интересно было, в «Лужниках» 11-12 тысяч болельщиков собиралось.

– К тому же, вы работали на первом Матче звезд в России.

– Да, вошел в историю. Первый матч звезд состоялся тогда в Новокузнецке. Приехали все лучшие хоккеисты, показывали уникальную игру – передачки в одно касание. Играли чисто и аккуратно, понимали, что нельзя было нанести травму. Потом еще на Матче звезд КХЛ-2013 судил игру ветеранов.

– Самое тяжелое время для судей – это 90-е годы?

– Да, было страшно. Вокруг команд были бандитские шайки, которые встречали на вокзале, в гостинице, пытались обрабатывать. Пугали, но мы все выдержали. У меня были такие моменты в Новосибирске, Саратове, Тюмени. Я всегда говорил, что помогать не стану, но буду судить нормально, – сказал хоккейный судья.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Konstantin Zagainov
Что говорить, если "Динамо" в Тольятти в 1995 г. во время финальной серии охранял спецназ, т.к. местные бандиты пытались давить на команду.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dalmolchun
Ответ Alex1104
Да что он такое говорит? Тогда было "время возможностей"! А вот сейчас "ступор"
взять бы тех, кто так говорит и сунуть на месяцок в 90е :).
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sever12
Но а сейчас судей никто не встречает, зато на них давит административный ресурс, они просто боятся свистнуть неправильно против богатых команд, потому что потом могут быть неприятности, по этому и возникают вопросы, а нищеброды не имеющие влияние на высоком уровне из-за отсутствия средств ничего не сделают, промолчат и всё, это особенно заметно в плей-офф в сериях где играю бедные и богатые, торпедо и адмирал, я не говорю что кто-то кого-то подкупает судей, но это видно, они боятся лишний раз свистнуть, ведь если они пропустят удаления ничего не будет а если не дай бог они удалят неправильно будут проблемы и это работает только в сторону богатеев, что я не прав что-ли?
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex1104
Да что он такое говорит?
Тогда было "время возможностей"!
А вот сейчас "ступор"
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий