Форвард «Ак Барса» Быков об 1:2 от «Торпедо»: «Подвели удаления, после которых пропустили два гола. Нужно меньше нарушать»

Максим Быков оценил поражение «Ак Барса» от «Торпедо» (1:2 ОТ) в КХЛ.

– Результат неудовлетворительный. Нас подвели удаления, после которых мы пропустили два гола. Нужно исправляться и меньше нарушать в следующих матчах.

– Чего не хватило в третьем периоде?

– Хладнокровия.

– Одно очко в двух гостевых матчах – не тот результат, на который рассчитывали?

– Конечно. Одно очко – не очень хороший результат. Приедем домой и будем работать над ошибками. Благодарю наших болельщиков, которые приехали нас сегодня поддержать, – сказал форвард « ».