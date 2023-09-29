Форвард «Ак Барса» Быков об 1:2 от «Торпедо»: «Подвели удаления, после которых пропустили два гола. Нужно меньше нарушать»
Максим Быков оценил поражение «Ак Барса» от «Торпедо» (1:2 ОТ) в КХЛ.
– Результат неудовлетворительный. Нас подвели удаления, после которых мы пропустили два гола. Нужно исправляться и меньше нарушать в следующих матчах.
– Чего не хватило в третьем периоде?
– Хладнокровия.
– Одно очко в двух гостевых матчах – не тот результат, на который рассчитывали?
– Конечно. Одно очко – не очень хороший результат. Приедем домой и будем работать над ошибками. Благодарю наших болельщиков, которые приехали нас сегодня поддержать, – сказал форвард «Ак Барса».
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