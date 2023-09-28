Дмитрий Кагарлицкий: «Ак Барс» должен был побеждать «Торпедо», добавив в третьем периоде. Не хватило гола, вопрос – к нападающим»

Дмитрий Кагарлицкий назвал причины поражения от «Торпедо».

«Ак Барс» проиграл со счетом 1:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата .

– Насколько сложно было играть?

– Мы имели все шансы победить, была хорошая и быстрая игра. В третьем периоде добавили и должны были побеждать. Но что-то не срослось.

– Что не получилось?

– Не хватило гола. С одной шайбой тяжело выигрывать. Вопрос – к нам, нападающим.

Надо больше забивать и вести игру. Поработаем. Нужно больше забивать, – сказал нападающий « » .