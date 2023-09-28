Радулов не забивает 9 матчей подряд. Форвард «Ак Барса» удалился в овертайме – «Торпедо» реализовало

Безголевая серия Александра Радулова продлилась до девяти игр.

«Ак Барс» проиграл « » (1:2 ОТ) в матче Фонбет чемпионата .

Нападающий казанцев отметился результативной передачей в этом матче, нанес шесть бросков по воротам (больше всех в команде) и провел на льду 21 минуту и 11 секунд.

Также форвард « » получил четыре минуты штрафа. Одно из удалений – в начале овертайма за подножку, которое нижегородцы реализовали, выиграв матч.

Всего в этом сезоне Радулов записал на свой счет 12 (2+10) очков в 11 играх регулярного чемпионата.

В прошлом сезоне нападающий забил 25 голов в регулярке.