Радулов не забивает 9 матчей подряд. Форвард «Ак Барса» удалился в овертайме – «Торпедо» реализовало

Теги Ак Барс Торпедо Александр Радулов КХЛ Хоккей

Безголевая серия Александра Радулова продлилась до девяти игр.

«Ак Барс» проиграл «Торпедо» (1:2 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Нападающий казанцев Александр Радулов отметился результативной передачей в этом матче, нанес шесть бросков по воротам (больше всех в команде) и провел на льду 21 минуту и 11 секунд.

Также форвард «Ак Барса» получил четыре минуты штрафа. Одно из удалений – в начале овертайма за подножку, которое нижегородцы реализовали, выиграв матч.

Всего в этом сезоне Радулов записал на свой счет 12 (2+10) очков в 11 играх регулярного чемпионата.

В прошлом сезоне нападающий забил 25 голов в регулярке.

5 комментариев

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rtr_return
Ну все, бонус получил, теперь можно за старое, во все тяжкие окунуться
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Матроскин52
Игрок хороший, злой по спортивному… просто не идет, чего то не хватает… ну а удаление в овертайме, это скорость Васи Атанасова… и гол Вася забил… и вспомним прошлый сезон, матч в Казани,давление авторитета Радулова на юниора Атанасова… карма..
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kuzmi4_SU
чего не нравится, больше очка за игру, снайпером особо никогда не был, диспетчер вот Раду шикарный. Когда ещё Умарк у нас играл тоже хайпожеры писали что-то типа "у Умарка 2 гола за 30 игр, контракт - столько-то", а у него передач 30+ было )))
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Очевидное невероятное
он мерзость
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Diald
Ответ Матроскин52
Игрок хороший, злой по спортивному… просто не идет, чего то не хватает… ну а удаление в овертайме, это скорость Васи Атанасова… и гол Вася забил… и вспомним прошлый сезон, матч в Казани,давление авторитета Радулова на юниора Атанасова… карма..
по спортивному?
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/about_khl/3078300.html
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