Радулов не забивает 9 матчей подряд. Форвард «Ак Барса» удалился в овертайме – «Торпедо» реализовало
Безголевая серия Александра Радулова продлилась до девяти игр.
«Ак Барс» проиграл «Торпедо» (1:2 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Нападающий казанцев Александр Радулов отметился результативной передачей в этом матче, нанес шесть бросков по воротам (больше всех в команде) и провел на льду 21 минуту и 11 секунд.
Также форвард «Ак Барса» получил четыре минуты штрафа. Одно из удалений – в начале овертайма за подножку, которое нижегородцы реализовали, выиграв матч.
Всего в этом сезоне Радулов записал на свой счет 12 (2+10) очков в 11 играх регулярного чемпионата.
В прошлом сезоне нападающий забил 25 голов в регулярке.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/about_khl/3078300.html