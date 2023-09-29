Скабелка о поражения от «Адмирала»: «Барысу» не хватило хладнокровия в завершении и чуть мастерства или везения на буллитах»

Теги Андрей Скабелка КХЛ Барыс Адмирал Хоккей

Андрей Скабелка оценил поражение «Барыса» от «Адмирала» (2:3 Б) в КХЛ.

«Очень понравился матч, благодарю ребят за самоотдачу, движение. Сегодня команда здорово сработала.

Конечно, такие матчи нужно доводить до победы, отыгрываешься с 0:2 и доминируешь в конце. Не хватило хладнокровия в завершении и чуть мастерства или везения на буллитах», – сказал главный тренер «Барыса».

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