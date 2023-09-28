Тамбиев поспорил с журналистом – его спросили: «Повезло ли «Адмиралу» в игре с «Барысом»?». Тренер сказал: «Что вы от меня хотите? Это «Барысу» повезло»
Леонид Тамбиев вступил в полемику с журналистом после матча КХЛ.
«Адмирал» победил «Барыс» (3:2 Б) в игре Фонбет чемпионата КХЛ. Казахстанский клуб перебросал соперника со счетом 42:27.
– Хочу поздравить команду с победой. Победа важная. Нам пока трудно даются победы в этом сезоне.
До счета 2:0 была хорошая, солидная, целостная игра в нашем исполнении, но когда забили второй гол, почему-то потеряли нити игры, отдали инициативу своими неправильными действиями. И вот получилась нервная концовка.
Рад, что выиграли, два очка сейчас кстати.
– Положа руку на сердце, можно сказать, что немножко повезло?
– Кому?
– Вам.
– Нам? Это «Барысу» повезло.
– В чем повезло «Барысу»? Который закрыл вас в зоне, или посмотреть на статистику бросков, выигранных вбрасываний?
– А что вы от меня хотите?
– Я просто спрашиваю, повезло ли вам нет. Скажите – нет, тогда нет.
– Я сказал – нет. «Барысу» повезло.
– Я считаю, наоборот.
– Ну, это ваше мнение, – ответил главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.
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