Тамбиев поспорил с журналистом – его спросили: «Повезло ли «Адмиралу» в игре с «Барысом»?». Тренер сказал: «Что вы от меня хотите? Это «Барысу» повезло»

Леонид Тамбиев вступил в полемику с журналистом после матча КХЛ.

«Адмирал» победил «Барыс» (3:2 Б) в игре Фонбет чемпионата . Казахстанский клуб перебросал соперника со счетом 42:27.

– Хочу поздравить команду с победой. Победа важная. Нам пока трудно даются победы в этом сезоне.

До счета 2:0 была хорошая, солидная, целостная игра в нашем исполнении, но когда забили второй гол, почему-то потеряли нити игры, отдали инициативу своими неправильными действиями. И вот получилась нервная концовка.

Рад, что выиграли, два очка сейчас кстати.

– Положа руку на сердце, можно сказать, что немножко повезло?

– Кому?

– Вам.

– Нам? Это «Барысу» повезло.

– В чем повезло «Барысу»? Который закрыл вас в зоне, или посмотреть на статистику бросков, выигранных вбрасываний?

– А что вы от меня хотите?

– Я просто спрашиваю, повезло ли вам нет. Скажите – нет, тогда нет.

– Я сказал – нет. « » повезло.

– Я считаю, наоборот.

– Ну, это ваше мнение, – ответил главный тренер « » .