Тамбиев поспорил с журналистом – его спросили: «Повезло ли «Адмиралу» в игре с «Барысом»?». Тренер сказал: «Что вы от меня хотите? Это «Барысу» повезло»

Теги КХЛ Барыс Леонид Тамбиев Адмирал Хоккей

Леонид Тамбиев вступил в полемику с журналистом после матча КХЛ.

«Адмирал» победил «Барыс» (3:2 Б) в игре Фонбет чемпионата КХЛ. Казахстанский клуб перебросал соперника со счетом 42:27.

– Хочу поздравить команду с победой. Победа важная. Нам пока трудно даются победы в этом сезоне.

До счета 2:0 была хорошая, солидная, целостная игра в нашем исполнении, но когда забили второй гол, почему-то потеряли нити игры, отдали инициативу своими неправильными действиями. И вот получилась нервная концовка.

Рад, что выиграли, два очка сейчас кстати.

– Положа руку на сердце, можно сказать, что немножко повезло?

– Кому?

– Вам.

– Нам? Это «Барысу» повезло.

– В чем повезло «Барысу»? Который закрыл вас в зоне, или посмотреть на статистику бросков, выигранных вбрасываний?

– А что вы от меня хотите?

– Я просто спрашиваю, повезло ли вам нет. Скажите – нет, тогда нет.

– Я сказал – нет. «Барысу» повезло.

– Я считаю, наоборот.

– Ну, это ваше мнение, – ответил главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.

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8 комментариев

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Дмитрий Пасечник
Это местные журналисты такие вопросы задают? От обиды что невыграли?
+7
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T.T.
Борат.жпг
+3
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Алексей Синяков
Провокация чистой воды
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Персональные данные Номер 67327384
Скажи повезло, а то зарэжу
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kaplanido
Тамбиев хороший тренер
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Юрий Павлов
Ответ magentrumen
Адмиралу повезло
а можно сказать, что это Барысу не повезло. Реализуйте моменты, но они их НЕ реализовали. Или можно сказать Барысу повезло, что они отыграли 2 шайбы. Реализовали на 1 момент меньше, и проиграли бы в основное. Так что тут глупый вопрос от "профессионального" журналиста.
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