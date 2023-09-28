Барбер набрал 18 очков в 11 матчах сезона. Форвард «Барыса» – лучший бомбардир КХЛ
Райли Барбер набрал два очка в матче с «Адмиралом».
Нападающий отметился голом и результативной передачей в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Американец нанес три броска по воротам за 23:17 игрового времени.
Райли Барбер продлил результативную серию до шести матчей. В общей сложности в его активе 18 (6+12) баллов в 11 играх чемпионата.Он занимает первое место в гонке бомбардиров лиги.
Барбер присоединился к «Барысу» в межсезонье, перейдя из фарм-клуба «Далласа», выступающего в АХЛ.
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