Барбер набрал 18 очков в 11 матчах сезона. Форвард «Барыса» – лучший бомбардир КХЛ

Теги видео КХЛ Барыс Райли Барбер Адмирал Хоккей

Райли Барбер набрал два очка в матче с «Адмиралом».

Нападающий отметился голом и результативной передачей в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Американец нанес три броска по воротам за 23:17 игрового времени.

Райли Барбер продлил результативную серию до шести матчей. В общей сложности в его активе 18 (6+12) баллов в 11 играх чемпионата.Он занимает первое место в гонке бомбардиров лиги.

Барбер присоединился к «Барысу» в межсезонье, перейдя из фарм-клуба «Далласа», выступающего в АХЛ.

5 комментариев

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scripach
Славные традиции со времен Даллмэна, Барысовские Ахловцы наводят шороху.
+3
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Медет Артыкбаев
Он молодец... Но Барыс часто проигрывает.
+3
-3
0
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Антон Некрасов
скоро ска его заберёт )
+2
-2
0
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Александр Филиппов
Ответ Антон Некрасов
скоро ска его заберёт )
эта шутка уже слишком заезжена )
+1
-1
0
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