Барбер набрал 18 очков в 11 матчах сезона. Форвард «Барыса» – лучший бомбардир КХЛ

Райли Барбер набрал два очка в матче с «Адмиралом».

Нападающий отметился голом и результативной передачей в игре Фонбет чемпионата .

Американец нанес три броска по воротам за 23:17 игрового времени.

продлил результативную серию до шести матчей. В общей сложности в его активе 18 (6+12) баллов в 11 играх чемпионата.Он занимает первое место в гонке бомбардиров лиги.

Барбер присоединился к « » в межсезонье, перейдя из фарм-клуба «Далласа», выступающего в АХЛ.