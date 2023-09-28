Мыскина станет президентом «Лады»: «Принципиально вопрос решен. Она прорабатывает условия контракта»

Анастасия Мыскина станет президентом хоккейного клуба «Лада».

Об этом сообщил гендиректор тольяттинского клуба Александр Чеботарев.

«Анастасия Мыскина станет президентом «Лады», принципиально вопрос решен.

Со своими специалистами она прорабатывает условия контракта. В этой ситуации ни одна из сторон не торопится», – сказал Чеботарев.

Бывшая теннисистка на протяжении четырех лет является членом наблюдательного совета «Лады».