Гендиректор «Лады» о Мыскиной как президенте клуба: «Она все еще в раздумьях. К концу месяца определится, скорее всего»

Гендиректор «Лады» сообщил, что Анастасия Мыскина еще не стала президентом клуба.

«Мы пообщались с Анастасией, пока к конкретному решению не пришли. Она все еще в раздумьях.

Скорее всего, определится к концу месяца», – сказал Александр Чеботарев.

Бывшая теннисистка входит в наблюдательный совет клуба, вернувшегося в Фонбет Чемпионат КХЛ в этом сезоне.

Мыскина (теннисистка) может стать президентом «Лады» (хоккейной). Как так вышло?