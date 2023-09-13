Гендиректор «Лады» о Мыскиной как президенте клуба: «Она все еще в раздумьях. К концу месяца определится, скорее всего»
Гендиректор «Лады» сообщил, что Анастасия Мыскина еще не стала президентом клуба.
«Мы пообщались с Анастасией, пока к конкретному решению не пришли. Она все еще в раздумьях.
Скорее всего, определится к концу месяца», – сказал Александр Чеботарев.
Бывшая теннисистка входит в наблюдательный совет клуба, вернувшегося в Фонбет Чемпионат КХЛ в этом сезоне.
Мыскина (теннисистка) может стать президентом «Лады» (хоккейной). Как так вышло?
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