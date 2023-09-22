Новый владелец «Оттавы» – болельщикам: «Монреаль и Торонто считают себя центром хоккейной вселенной. У нас есть все, чтобы доказать их неправоту»

Теги болельщики Оттава Монреаль Торонто бизнес НХЛ Хоккей

Новый владелец «Оттавы» Майкл Эндлауэр обратился к болельщикам клуба.

58-летний миллиардер официально стал основным собственником клуба НХЛ. Совет директоров лиги единогласно одобрил сделку по продаже контрольного пакета акций «Сенаторс» за 950 миллионов долларов. 

«Дорогие поклонники «Сенаторс»!

Я и моя семья очень рады официально стать частью вашего сообщества, частью лучшей фан-базы НХЛ, а также частью столичного региона и клуба.

Я начал знакомство с сообществом сразу после объявления выигравшей заявки. Это настоящее хоккейное сообщество с глубокими корнями в спорте. Болельщики «Оттавы» очень страстные, и их часто недооценивают. 

Мы располагаемся между двумя крупными хоккейными рынками (Монреалем и Торонто – прим. Sports.ru), каждый из которых считает именно себя центром хоккейной вселенной. Я был андердогом в своей жизни. Знаю, что у нас есть все, чтобы доказать их неправоту.

Возможно, на бумаге я и мои партнеры являемся владельцами команды, но на самом деле эта команда принадлежит городу и региону. Я обещаю заботиться о «Сенаторс» с максимальным уважением и честностью как на льду, так и за его пределами.

На льду главное – это команда-победитель, цель которой – принести домой Кубок Стэнли. За пределами льда речь идет о том, чтобы быть инклюзивными, объединять сообщество, быть лучшими в своем классе. Наш фонд является очень важной частью франшизы как для сообщества, так и для меня и моей семьи. 

Спасибо НХЛ и семье Мелник за то, что они доверили мне управление этим замечательным клубом.

Фанаты, спасибо за вашу страсть и доверие. До встречи на арене!

Вперед, «Сенс»!» – написал бизнесмен в письме. 

9 комментариев

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genowayy
Умеют они гладко стелить) без сарказма
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Lari
Ответ genowayy
Умеют они гладко стелить) без сарказма
Без прорывов и рывков 😂
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Иван Павлов
Ответ Jarome
Более того, Оттава в ближайшей перспективе вернет себе статус лучшего клуба Канады. Штюцле, Ткачак, Норрис - ещё в стадии прокачки. Жиру почти очко в игру, Тарасенко и Басерсон имеют послужной и немного оснований полагать, что завалят сезон. В третьем звене молодые Крейг и Пинто вполне могут подрасти. Нападение укомплектовано по полной. Тут даже Соколову остаётся расчитывать на травмы… В обороне, звездный Шабо, крутой Чикран и перспективный Сандерсон, Зуб и Бранстрем также могут прокачаться в команде с результатом. Корписало неплохо смотрелся в регулярен в относительно сильном ЛА. Бонусом идут два пика первого раунда 2024, включая Детройтовский за ДеБриканта. У Торонто и тем более Монреаля таких вводных для доминирования в Канаде нет.
У Торонто всё ещё есть Мэттьюс и Марнер, которые только вошли в свой прайм. Возможно продление Нюландера. В защите есть Райлли, проведший великолепный плей-офф несколько месяцев назад. Только уже из-за этого костяка Лифс останутся контендером ещё на несколько лет.

А расклад по Оттаве слишком оптимистичный. Норрис как бы не превратился в травмата, сейчас есть основания для этого. Корписало только недавно залечил свои болячки, и вообще он довольно-таки нестабилен. Браннстрём в третьей паре особо сильно не прокачается, а выше он не пролезет. Пинто до сих пор без контракта вообще.

Но главная проблема Оттавы - это тренер. Киф в Торонто хотя бы в регулярках успешен, а Ди Джей Смит не вывозит даже там. Пока не поменяют тренера, нельзя говорить о возможности каких-либо достижений.
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Cevin Cigan
Ну если так,то выиграют все!
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5kywn5cddd
Ростер Оттавы впечатляет!
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Иван Павлов
Ответ цэсемьэр
те самые Монреаль и Торонто, которые на двоих уже сто лет кубка в руках не держали😁
Речь не о результатах, а о хоккейных рынках, Андлауэр именно это имеет в виду, и в тексте заявления это указано. Глупо отрицать, что и Торонто, и Монреаль сейчас более медийные и популярные франшизы, чем Оттава (и всегда такими были).
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