Новый владелец «Оттавы» – болельщикам: «Монреаль и Торонто считают себя центром хоккейной вселенной. У нас есть все, чтобы доказать их неправоту»

Новый владелец «Оттавы» Майкл Эндлауэр обратился к болельщикам клуба.

58-летний миллиардер официально стал основным собственником клуба НХЛ. Совет директоров лиги единогласно одобрил сделку по продаже контрольного пакета акций «Сенаторс» за 950 миллионов долларов.

«Дорогие поклонники «Сенаторс»!

Я и моя семья очень рады официально стать частью вашего сообщества, частью лучшей фан-базы НХЛ, а также частью столичного региона и клуба.

Я начал знакомство с сообществом сразу после объявления выигравшей заявки. Это настоящее хоккейное сообщество с глубокими корнями в спорте. Болельщики «Оттавы» очень страстные, и их часто недооценивают.

Мы располагаемся между двумя крупными хоккейными рынками ( и – прим. Sports.ru), каждый из которых считает именно себя центром хоккейной вселенной. Я был андердогом в своей жизни. Знаю, что у нас есть все, чтобы доказать их неправоту.

Возможно, на бумаге я и мои партнеры являемся владельцами команды, но на самом деле эта команда принадлежит городу и региону. Я обещаю заботиться о «Сенаторс» с максимальным уважением и честностью как на льду, так и за его пределами.

На льду главное – это команда-победитель, цель которой – принести домой Кубок Стэнли. За пределами льда речь идет о том, чтобы быть инклюзивными, объединять сообщество, быть лучшими в своем классе. Наш фонд является очень важной частью франшизы как для сообщества, так и для меня и моей семьи.

Спасибо НХЛ и семье Мелник за то, что они доверили мне управление этим замечательным клубом.

Фанаты, спасибо за вашу страсть и доверие. До встречи на арене!

Вперед, «Сенс»!» – написал бизнесмен в письме.