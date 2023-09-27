Николай Прохоркин: «СКА играл грязно, но это допускалось, видимо. С нашей стороны нельзя было трогать, с другой… Наверное, можно так играть»

Николай Прохоркин прокомментировал поражение «Сибири» в матче против СКА (0:3).

«Матч похож на игру в Питере? Вообще не похож. Другая игра.

СКА играл грязно? Грязно, но это, видимо, сегодня допускалось. С нашей стороны нельзя было трогать, с другой стороны… Наверное, можно так играть. Это уже не ко мне вопрос.

Принципиальный матч для меня? Да нет, какой принципиальный матч? Я уже в стольких клубах поиграл. Для меня принципиальна просто каждая игра, а не то, кто соперник.

Слабый первый период? Да не особо слабый. Они бежали. У них большой состав. У нас четвертая игра была дома, мы много сил отдали с «Динамо» – они ведь лидеры чемпионата. Мы много сил потратили. Поэтому вязкий хоккей сегодня был.

Лед немножко подвел, разваливался к третьему периоду. Вязкий хоккей начался, они тоже ничего не создавали, просто бегали, давили и бросали. Выбивали силы наши, которых было немного», – сказал нападающий « » .

Ротенберг о том, стали ли судьи лояльнее к СКА: «Не надо искать околохоккейных вещей. Сейчас много проплаченной прессы, там интриги мадридского двора»