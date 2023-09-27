Ротенберг о том, стали ли судьи лояльнее к СКА: «Не надо искать околохоккейных вещей. Сейчас много проплаченной прессы, там интриги мадридского двора»

Теги Сибирь СКА судьи КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг высказался о судействе в матче с «Сибирью» (3:0).

– Второй матч подряд гол в ворота СКА отменяется из-за высоко поднятой клюшки. И достаточно серьезный перевес по штрафным минутам в пользу «Сибири» сегодня. Можно сказать, что по сравнению с первыми играми судьи стали лояльнее к СКА? Вы их критиковали, как сейчас?

– Здесь не надо искать каких-то околохоккейных вещей. Судьи делают свою работу.

Знаете, когда команда сидит в обороне и только пытается рушить нашу игру, когда наши ребята играют с ногами, если вы разберете эти удаления... Можем вместе их разобрать. Там чистые удаления. Наши ребята сыграли дисциплинированно.

Судьи делают свою работу. Судьи – часть хоккея. Да, я иногда могу высказать правду. Правда нужна всегда. Нужно открыто разговаривать.

Бывают в прессе разные интриги. Интриги мадридского двора в прессе. Много проплаченной прессы на сегодняшний день.

Нужна пресса, которая будет честно разбирать игру по хоккейным компонентам. Тогда мы все будем в плюсе и у нас будет больше спонсоров, больше болельщиков на трибунах.

Пресса – тоже часть игры, как и судьи. Мы все вместе делаем этот продукт. Мы рассчитываем, что все вместе сможем вывести российский хоккей на новый уровень, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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28 комментариев

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Ебздрогыч
Ротенберг в борьбе за правду и против проплаченных журналистов! Зазеркалье продолжается!
+22
-3
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Goodvin55
Читали проплаченную прессу про СКА?! Я проплатил! - добавил Роман Борисович, а так то мы не сомневаниемся в искренности и бескорыстности интервью Назаровых, Кожевниковых и прочих.
+18
-1
+17
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Vitaly Leontich
Вопрос в том, почему арбитра Гамалея не привлекают за пропаганду ЛГБТ? Сегодня 10 тысяч видели, что судья - контрабас
+10
-1
+9
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бык бенни
С детства болел за СКА всей душой, но болеть за СКА Ротенберга нет никакого желания... Скорее сейчас болею против... Мерзость в лучшем ее проявлении...
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Евгений Исаев
Ответ Goodvin55
Читали проплаченную прессу про СКА?! Я проплатил! - добавил Роман Борисович, а так то мы не сомневаниемся в искренности и бескорыстности интервью Назаровых, Кожевниковых и прочих.
И прочих Юдиных с Артюхиными и Губерниевыми)))
+4
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Ковид 07.10.52
Ответ Ебздрогыч
Ротенберг в борьбе за правду и против проплаченных журналистов! Зазеркалье продолжается!
Это типа, как его главный земляк через ОНФ, которым рулит, борется с собой...тьфу...
+4
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Александр С
в чужом глазу соринку увидел, а в своем бревно не заметил
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Гекдениз Кардениз
Ответ Vitaly Leontich
Вопрос в том, почему арбитра Гамалея не привлекают за пропаганду ЛГБТ? Сегодня 10 тысяч видели, что судья - контрабас
за весь матч дал одно удаление и то на 59 минуте , ротен обгадившись серией решил подкрутить свистки арбитров чтобы не ходить в полных штанах
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Евгений Исаев
Ответ Ебздрогыч
Ротенберг в борьбе за правду и против проплаченных журналистов! Зазеркалье продолжается!
А ещё, оштрафованый за критику судей Ротенберг, против критики судей)))
+1
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Вечно в бане
Ответ Ярик01
Кто же проплачивает против великого Ротенберга? Кто такой смелый?
Очевидно, Бидон.
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Вечно в бане
Ответ dedushka
а какие при мадридском дворе были интриги? я только про тайны слышал. или йозе марино там еще и интриг наплел?
Йозе Марино наплести может только ##### (несусветных глупостей), в этом он мастер.
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Roman Roman
Ответ Vitaly Leontich
Вопрос в том, почему арбитра Гамалея не привлекают за пропаганду ЛГБТ? Сегодня 10 тысяч видели, что судья - контрабас
у него есть смягчающие обстоятельства - свискок в... хотя постойте...
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Goodvin55
Ответ Евгений Исаев
И прочих Юдиных с Артюхиными и Губерниевыми)))
"Имя им — легион"
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Евгений Исаев
Ответ vizaslayer
а что там ?
Четверг, видимо)))
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vizaslayer
Ответ Костя Кот
быстрее бы уже 19 октября!
а что там ?
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Roman Roman
Ответ Евгений Исаев
А ещё, оштрафованый за критику судей Ротенберг, против критики судей)))
пропустив два завтрака подряд, решил покушать спокойно...
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Рустам Баянов
О Бог, что он несёт? Когда уже этого чайника снесут с клуба?
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Mbest77
В общем, Рома брал уроки у Переса, не зря же он Мадрид упомянул )
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Erken Samsonov
Удаления все по делу, кто хочет разобраться, тот разберётся. Судейские косяки против СКА в первых играх были на столько очевидны, что даже говорить не о чем.
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Tottenhamon21
главный фидор российского хоккея, ромка-шут
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Ярик01
Кто же проплачивает против великого Ротенберга? Кто такой смелый?
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5pt25hj795
Тайны)
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Иван-крестьянский сын
Ну не может же СКА постоянно проигрывать!
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dedushka
а какие при мадридском дворе были интриги? я только про тайны слышал. или йозе марино там еще и интриг наплел?
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Makhasamatman Buch
"Да, я иногда могу высказать правду"
Иногда? Ахахаха
Он сам то понял что сказал?!
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