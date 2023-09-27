Ротенберг о том, стали ли судьи лояльнее к СКА: «Не надо искать околохоккейных вещей. Сейчас много проплаченной прессы, там интриги мадридского двора»

Роман Ротенберг высказался о судействе в матче с «Сибирью» (3:0).

– Второй матч подряд гол в ворота СКА отменяется из-за высоко поднятой клюшки. И достаточно серьезный перевес по штрафным минутам в пользу « » сегодня. Можно сказать, что по сравнению с первыми играми судьи стали лояльнее к СКА? Вы их критиковали, как сейчас?

– Здесь не надо искать каких-то околохоккейных вещей. Судьи делают свою работу.

Знаете, когда команда сидит в обороне и только пытается рушить нашу игру, когда наши ребята играют с ногами, если вы разберете эти удаления... Можем вместе их разобрать. Там чистые удаления. Наши ребята сыграли дисциплинированно.

Судьи делают свою работу. Судьи – часть хоккея. Да, я иногда могу высказать правду. Правда нужна всегда. Нужно открыто разговаривать.

Бывают в прессе разные интриги. Интриги мадридского двора в прессе. Много проплаченной прессы на сегодняшний день.

Нужна пресса, которая будет честно разбирать игру по хоккейным компонентам. Тогда мы все будем в плюсе и у нас будет больше спонсоров, больше болельщиков на трибунах.

Пресса – тоже часть игры, как и судьи. Мы все вместе делаем этот продукт. Мы рассчитываем, что все вместе сможем вывести российский хоккей на новый уровень, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.