Фирстов об удалении за толчок арбитра: «Что нам там, целоваться стоять? Он не отходит, мне надо бежать, подумал, что подтолкну его чуть-чуть»

Владислав Фирстов высказался об удалении за толчок арбитра в матче КХЛ.

Эпизод произошел в начале третьего периода игры Фонбет Чемпионата КХЛ между «Витязем» и «Торпедо».

Фирстов получил шайбу в средней зоне, под давлением форварда «Витязя» Владислава Кары откатился в свою зону, где на его пути встал линейный арбитр Александр Чернышев, которого Фирстов оттолкнул от себя. После этого игрок получил 20 минут штрафа.

– Вам выписали дисциплинарный штраф до конца матча. Зачем вы пихнули судью? Эмоции?

– Тут не в эмоциях дело, и я никому не хотел принести вреда. Нет такого, что я хочу кого-то ударить.

Просто там был такой эпизод, что игрок «Витязя» убегал. Мог возникнуть опасный момент. Арбитр стоял у борта, я в него врезался. Он не отходит, мне надо бежать. Я подумал, что чуть-чуть его подтолкну, чтобы он отошел в сторону.

Это не со зла все было. Но судья посчитал, что это тянет на 20 минут за неспортивное поведение. Хотя я к главному арбитру подъехал и сказал, что я не хотел сделать что-то плохое. Просто думал, как судью обойти. Ну, а что нам там, целоваться стоять? Я не понимаю. Ну и так все получилось.

– Главное, вы потом с арбитром нашли общий язык.

– Да, я сказал, что не хотел сделать плохое. Не было каких-то мыслей кого-то задеть или оскорбить. Я хочу, чтобы этого в хоккее было меньше, – сказал нападающий «Торпедо» .

Форвард «Торпедо» Фирстов оштрафован за толчок арбитра