Фирстов об удалении за толчок арбитра: «Что нам там, целоваться стоять? Он не отходит, мне надо бежать, подумал, что подтолкну его чуть-чуть»

Теги Торпедо судьи КХЛ Матч ТВ Владислав Фирстов Хоккей

Владислав Фирстов высказался об удалении за толчок арбитра в матче КХЛ.

Эпизод произошел в начале третьего периода игры Фонбет Чемпионата КХЛ между «Витязем» и «Торпедо».

Фирстов получил шайбу в средней зоне, под давлением форварда «Витязя» Владислава Кары откатился в свою зону, где на его пути встал линейный арбитр Александр Чернышев, которого Фирстов оттолкнул от себя. После этого игрок получил 20 минут штрафа.

– Вам выписали дисциплинарный штраф до конца матча. Зачем вы пихнули судью? Эмоции?

– Тут не в эмоциях дело, и я никому не хотел принести вреда. Нет такого, что я хочу кого-то ударить.

Просто там был такой эпизод, что игрок «Витязя» убегал. Мог возникнуть опасный момент. Арбитр стоял у борта, я в него врезался. Он не отходит, мне надо бежать. Я подумал, что чуть-чуть его подтолкну, чтобы он отошел в сторону.

Это не со зла все было. Но судья посчитал, что это тянет на 20 минут за неспортивное поведение. Хотя я к главному арбитру подъехал и сказал, что я не хотел сделать что-то плохое. Просто думал, как судью обойти. Ну, а что нам там, целоваться стоять? Я не понимаю. Ну и так все получилось.

– Главное, вы потом с арбитром нашли общий язык.

– Да, я сказал, что не хотел сделать плохое. Не было каких-то мыслей кого-то задеть или оскорбить. Я хочу, чтобы этого в хоккее было меньше, – сказал нападающий «Торпедо» Владислав Фирстов

Форвард «Торпедо» Фирстов оштрафован за толчок арбитра

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4 комментария

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Евгений Исаев
Всё правильно сделал! Судья мешался и ждал, чтобы его объехали. Фирстов отодвинул/оттолкнул его и продолжил делать своё дело. Но... полосатые решили, что они главнее хоккеистов! Нужно донести до них (судей), что они - служба ОБЕСПЕЧЕНИЯ, а не ведущие персонажи хоккейной баталии. Такое ощущение иногда, что судьями становятся хоккеисты-неудачники...
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alklimov2018
Надо уже определиться - думал чуть-чуть подтолкнуть или как его обежать?
Судьи на льду - данность. Да, правильная позиция судьи позволяет минимизировать возможный контакт с судьей, но шайба быстрее и не всегда можно успевать реагировать на физику изменения ситуации. И это нужно принимать.
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dedok23i
Это можно рассматривать как работу линейного, очень часто они создают такие моменты. Может поговорить об их подготовке и профпригодности!
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продавец-пипец
Ответ Евгений Исаев
Всё правильно сделал! Судья мешался и ждал, чтобы его объехали. Фирстов отодвинул/оттолкнул его и продолжил делать своё дело. Но... полосатые решили, что они главнее хоккеистов! Нужно донести до них (судей), что они - служба ОБЕСПЕЧЕНИЯ, а не ведущие персонажи хоккейной баталии. Такое ощущение иногда, что судьями становятся хоккеисты-неудачники...
недохоккеисты!
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