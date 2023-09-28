Бабаев о том, может ли Овечкин повлиять на будущее Кузнецова в «Вашингтоне»: «Его авторитет огромен, он может влиять на все. Обменять Женю будет ошибкой»
Шуми Бабаев высказался о возможном обмене Евгения Кузнецова из «Вашингтона».
«Кузнецова критикуют за жесткие высказывания в это межсезонье? Я считаю, что он ничего плохого не говорил.
Женя – парень откровенный, он рассказывал про свои ощущения, которые были у него при другом тренере, он по-своему воспринимает поддержку или ее отсутствие со стороны клуба.
Кузнецов – очень эмоциональный человек, ему нужен кураж, нужно чтобы вокруг что-то постоянно происходило, чтобы у людей рядом тоже горели глаза, он не любит застоя. Этим его высказывания и вызваны.
Игроки должны видеть, что руководство клуба хочет добиваться результата, а когда этого нет, кто-то молчит, а кто-то, как Кузнецов, говорит правду.
Я не думаю, что «Вашингтон» его обменяет. Найти замену такому игроку очень сложно. Посмотрите на прошлый сезон. Какой он выдал результат даже не в лучшем психологическом состоянии, с травмами. Обменять его будет ошибкой.
Я не думаю, что и он сам непременно хочет уйти. Он ждет, чтобы вокруг что-то начало меняться.
Может ли Овечкин повлиять на дальнейшую судьбу Кузнецова в «Вашингтоне»? Овечкин может влиять на все, в том числе на это. Его авторитет огромен, как в клубе, так и в хоккее в целом», – сказал хоккейный агент Шуми Бабаев.
«Я у Беттмэна просто сидел час и слушал, что я говно. Хотели дать 20 матчей дисквалификации». Огненный Кузнецов рассказывает обо всем!
Кузнецов о запросе на обмен из «Вашингтона»: «Слухи из ниоткуда не возьмутся. Пообщались с генеральным: давайте попробуем изменить ситуацию, чтобы не было ощущения, что я лишний»
А Кузе в любой команде будет сложно с мотивацией. Кубок-то уже есть, ради чего играть дальше?