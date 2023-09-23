Евгений Кузнецов: «Я один из тех, кто должен быть на высоте в каждом матче «Вашингтона». Моя цель – иметь возможность каждое утро говорить ребятам, что я сделал что мог»

Евгений Кузнецов назвал себя одним из тех, от кого зависит успех «Вашингтона».

«Прошлый сезон получился тяжелым, в моей голове было очень много плохих мыслей и негатива, потому что я не был доволен своей игрой. Я знаю, как могу играть и что могу дать команде.

Для меня очень важно было перезагрузиться, вернуться и наслаждаться каждым днем.

Я понимаю, что у многих ребят окно для выхода в плей-офф небольшое, и я знаю, что являюсь одним из тех, кто должен быть на высоте в каждом матче. В прошлом сезоне было не так, и это связано со многими факторами. Так что моя цель – иметь возможность каждое утро говорить ребятам, что я сделал что мог», – сказал форвард « ».