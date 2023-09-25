Юрий Новиков: «Кузнецов – романтик на льду, творческая натура. Он из художников, которые хотят создать красивый эпизод. Те же Дацюк, Кросби – это фокусники»

Юрий Новиков считает Евгения Кузнецова творческой натурой и романтиком на льду.

Новиков высказался о том, что Кузнецов в прошлом сезоне играл с травмой.

«Ко всем ребятам, которые были в сборной на МЧМ-2011, я отношусь с огромным уважением. Это они присвоили мне высокое звание заслуженного тренера России. Многие из них играют в , им особенный респект.

Как по мне, Кузнецов – творческая натура. Он из художников, которые хотят создать какой-то красивый эпизод. Те же , – это фокусники.

У Жени нет качества «везде быть первым». Он хочет сделать хорошо партнеру, сыграть красиво. Это не значит, что он лучше или хуже других. На фоне Овечкина Кузнецов еще молодой парень, но с каждым годом хоккей становится все жестче. Проявлять свои лучшие качества становится все сложнее.

Для меня Кузнецов – романтик на льду. Он играет для команды и партнера. Иногда это делалось даже во вред его раскрутке, я в этом убежден», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.