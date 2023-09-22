Генменеджер «Вашингтона»: «Нам нужен Кузнецов, играющий на топ-уровне. Он расстроен из-за прошлого сезона, но это хороший хоккеист»

Теги Вашингтон НХЛ Евгений Кузнецов Брайан Маклеллан Хоккей

Брайан Маклеллан заявил, что Евгений Кузнецов нужен «Вашингтону».

Генеральный менеджер клуба ответил на вопрос о том, просил ли российский нападающий обменять его.

«Думаю, что Евгений был немного расстроен тем, как он провел прошлый сезон и в целом всей этой ситуацией.

Я не буду комментировать коммуникацию между нашей стороной и его стороной.

Но Евгений нам нужен. Он хороший хоккеист. Нам нужно, чтобы он был конкурентоспособным, и чтобы наша команда была конкурентоспособной.

Нам нужно, чтобы он играл на топ-уровне. Поэтому посмотрим, как он себя проявит», – сказал генеральный менеджер «Кэпиталс» Брайан Маклеллан.

«Вашингтон» не попал в плей-офф в прошлом сезоне. Кузнецов набрал 55 (12+43) очков в 81 матче регулярного чемпионата.

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1 комментарий

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2hsjck49rf
Он Скользкий Лёд посмотрел?)
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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