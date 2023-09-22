Генменеджер «Вашингтона»: «Нам нужен Кузнецов, играющий на топ-уровне. Он расстроен из-за прошлого сезона, но это хороший хоккеист»

Брайан Маклеллан заявил, что Евгений Кузнецов нужен «Вашингтону».

Генеральный менеджер клуба ответил на вопрос о том, просил ли российский нападающий обменять его.

«Думаю, что Евгений был немного расстроен тем, как он провел прошлый сезон и в целом всей этой ситуацией.

Я не буду комментировать коммуникацию между нашей стороной и его стороной.

Но Евгений нам нужен. Он хороший хоккеист. Нам нужно, чтобы он был конкурентоспособным, и чтобы наша команда была конкурентоспособной.

Нам нужно, чтобы он играл на топ-уровне. Поэтому посмотрим, как он себя проявит», – сказал генеральный менеджер «Кэпиталс» Брайан Маклеллан.

«Вашингтон» не попал в плей-офф в прошлом сезоне. Кузнецов набрал 55 (12+43) очков в 81 матче регулярного чемпионата.