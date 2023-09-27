Александр Овечкин: «Мирошниченко – боец, воин. Он немного застенчивый парень. Мы помогаем ему чувствовать себя комфортно в «Вашингтоне»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Иван Мирошниченко Хоккей

Александр Овечкин поделился мнением о форварде Иване Мирошниченко.

«Он был выбран высоко на драфте, он умелый парень… Он боец, он воин.

Он немного застенчивый парень. Вы знаете, самое главное, что мы помогаем ему чувствовать себя здесь комфортно.

Когда я был молодым парнем, когда я только пришел в лигу, вся команда помогала мне чувствовать себя комфортно», – сказал капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин.

Мирошниченко был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ-2022 в первом раунде под 20-м общим номером.

Мирошниченко занимался в звене с Овечкиным и Бэкстремом на тренировке «Вашингтона»

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1 комментарий

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J-12
ну скорее скромный) Врятли застенчивый был бы капитаном сборной. Всё таки это разное, застенчивый и скромный)
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