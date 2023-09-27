Александр Овечкин: «Мирошниченко – боец, воин. Он немного застенчивый парень. Мы помогаем ему чувствовать себя комфортно в «Вашингтоне»

Александр Овечкин поделился мнением о форварде Иване Мирошниченко.

«Он был выбран высоко на драфте, он умелый парень… Он боец, он воин.

Он немного застенчивый парень. Вы знаете, самое главное, что мы помогаем ему чувствовать себя здесь комфортно.

Когда я был молодым парнем, когда я только пришел в лигу, вся команда помогала мне чувствовать себя комфортно», – сказал капитан «Кэпиталс» .

Мирошниченко был выбран « » на драфте НХЛ-2022 в первом раунде под 20-м общим номером.

Мирошниченко занимался в звене с Овечкиным и Бэкстремом на тренировке «Вашингтона»