Юрий Новиков: «Овечкин – пример во всем и для всех. Нужно постоянно себя преодолевать. Даже если ты многого добился, надо выходить и доказывать, что ты в порядке»
Юрий Новиков поделился мнением о форварде «Вашингтона» Александре Овечкине.
«Овечкин – это пример во всем и для всех. Не надо обращать внимание на то, устал ты или нет, болит что-то или не болит. Преодоление – это главное в жизни и спорте. Нужно постоянно себя преодолевать.
Даже если ты многого добился и жизнь под солнцем тебе удалась, надо все равно выходить и доказывать болельщикам и тренерам, что ты в порядке, что ты предан этому виду спорта», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.
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