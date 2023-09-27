Форвард «Торпедо» Фирстов оштрафован за толчок арбитра

Нападающий «Торпедо» Владислав Фирстов оштрафован за толчок арбитра.

Игрок наказан по итогам матча Фонбет Чемпионата КХЛ между «Витязем» и « ».

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Торпедо» по п.1.29. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении cудьи), подвергнуть денежному штрафу», – говорится на сайте КХЛ.

Напомним, эпизод произошел в начале третьего периода игры. Фирстов получил шайбу в средней зоне, под давлением форварда «Витязя» Владислава Кары откатился в свою зону, где на его пути встал линейный арбитр Александр Чернышев, которого Фирстов оттолкнул от себя. После этого игрок получил 20 минут штрафа.