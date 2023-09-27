Форвард «Торпедо» Фирстов оштрафован за толчок арбитра

Теги Торпедо судьи видео КХЛ деньги Владислав Фирстов Хоккей

Нападающий «Торпедо» Владислав Фирстов оштрафован за толчок арбитра.

Игрок наказан по итогам матча Фонбет Чемпионата КХЛ между «Витязем» и «Торпедо».

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Торпедо» Владислава Фирстова по п.1.29. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении cудьи), подвергнуть денежному штрафу», – говорится на сайте КХЛ.

Напомним, эпизод произошел в начале третьего периода игры. Фирстов получил шайбу в средней зоне, под давлением форварда «Витязя» Владислава Кары откатился в свою зону, где на его пути встал линейный арбитр Александр Чернышев, которого Фирстов оттолкнул от себя. После этого игрок получил 20 минут штрафа.

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4 комментария

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Dundee
Бред конечно
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-1
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Евгений Старов
ну арбитор тоже мог и головой подумать, мог бы и отъехать от борта, видел же идёт по борту атака
+1
0
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Матроскин52
Хорошо, что ограничился штрафом, без дисквалификации… но момент точно спорный, арбитр находился на линии движения Влада… чисто игровая ситуация…
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0
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