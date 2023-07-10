«Торпедо» объявило о продлении аренды Фирстова. Форвард набрал 26 очков в 47 матчах сезона КХЛ

Теги Торпедо Миннесота НХЛ КХЛ Владислав Фирстов Хоккей

Владислав Фирстов продолжит выступать за «Торпедо».

Нижегородский клуб согласовал с «Миннесотой» официальное продление аренды 22-летнего хоккеиста до окончания сезона-2023/24.

В ближайшее время нападающий подпишет однолетний контракт с «Торпедо».

Владислав Фирстов присоединился к «Торпедо» по ходу прошлого сезона КХЛ.

Форвард набрал 26 (11+15) очков в 47 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф – 4 (3+1) балла в 10 играх.

«Уайлд» выбрали хоккеиста на драфте НХЛ-2019 во втором раунде под общим 42-м номером.

3 комментария

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Dundee
Отлично👌🔥
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Krypton92
Прекрасно!
Теперь ждём защитника-легионера
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Матроскин52
Замечательная новость в дождливый день! Влад еще на сезон в Торпедо! Хорошо что договорились с Миннесотой… Удачи в новом сезоне!
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