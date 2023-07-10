«Торпедо» объявило о продлении аренды Фирстова. Форвард набрал 26 очков в 47 матчах сезона КХЛ

Владислав Фирстов продолжит выступать за «Торпедо».

Нижегородский клуб согласовал с «Миннесотой» официальное продление аренды 22-летнего хоккеиста до окончания сезона-2023/24.

В ближайшее время нападающий подпишет однолетний контракт с «Торпедо».

присоединился к « » по ходу прошлого сезона .

Форвард набрал 26 (11+15) очков в 47 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф – 4 (3+1) балла в 10 играх.

«Уайлд» выбрали хоккеиста на драфте НХЛ-2019 во втором раунде под общим 42-м номером.