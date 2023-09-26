Форвард «Торпедо» Фирстов толкнул линейного арбитра и получил 20 минут штрафа в матче с «Витязем»

Теги Витязь Торпедо судьи видео КХЛ Владислав Фирстов Хоккей

Владислав Фирстов удален до конца матча за толчок арбитра.

Эпизод произошел в начале третьего периода игры Фонбет чемпионата КХЛ между «Витязем» и «Торпедо».

Владислав Фирстов получил шайбу в средней зоне, под давлением форварда «Витязя» Владислава Кары откатился в свою зону, где на его пути встал линейный арбитр Максим Берсенев, которого Фирстов оттолкнул от себя.

Спустя мгновения после этого главные арбитры остановили игру и удалили нападающего нижегородцев на 20 минут (до конца игры) за неспортивное поведение.

5 комментариев

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Eugenio Ar
Влад, ты достал! Посадите его на лавку на пару игр!
+4
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Джульетта Джульетта
Ответ Дмитрий9779
Справедливо,толчок судьи-20 мин.
Бесспорно. Однако и арбитру надо уметь выбирать позицию, а если прошляпил, то накрайняк запрыгнуть на бортик и не мешать игрокам
+4
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Джульетта Джульетта
Теперь, наверное, пропустит важнейший матч лидеров. А у "Торпедо" и без того многовато травм у ведущих игроков.
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Дмитрий9779
Справедливо,толчок судьи-20 мин.
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Dundee
Не ударил в какой либо ситуации, не проявил неуважение. Просто на скорости оттолкнул немного. Может я конечно предвзят, но криминала тут не увидел. Судья не идол игры, а невидимый помощник. Де юро не прав, де факто, фигня конечно
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