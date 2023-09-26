Форвард «Торпедо» Фирстов толкнул линейного арбитра и получил 20 минут штрафа в матче с «Витязем»

Владислав Фирстов удален до конца матча за толчок арбитра.

Эпизод произошел в начале третьего периода игры Фонбет чемпионата КХЛ между «Витязем» и «Торпедо».

Владислав Фирстов получил шайбу в средней зоне, под давлением форварда «Витязя» Владислава Кары откатился в свою зону, где на его пути встал линейный арбитр Максим Берсенев, которого Фирстов оттолкнул от себя.

Спустя мгновения после этого главные арбитры остановили игру и удалили нападающего нижегородцев на 20 минут (до конца игры) за неспортивное поведение.