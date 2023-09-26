Коньков о Серебрякове: «У Никиты хорошие условия в «Адмирале», но переход в СКА может сказаться благоприятно. Бывают предложения, от которых не стоит отказываться»

Сергей Коньков оценил возможный переход Никиты Серебрякова из «Адмирала» в СКА.

«Полагаю, что предпосылки были еще весной, когда Никита хорошо проявил себя еще в плей-офф.

Награда лучшему вратарю сезона была вручена ему неспроста. Тем более, что тренер вратарей Юрий Ключников, с которым Серебряков работал в «Адмирале», перешел в СКА.

Другое дело, что « » важно сохранить игрока, чтобы он дальше помогал команде добиваться успехов.

Дела у них идут не лучшим образом, но у травму получил Маттссон. Предмет для обсуждения есть, вопрос в том, договорятся клубы или нет.

Любому игроку хочется играть в команде, которая борется за награды.

Как по мне, у Никиты хорошие условия в «Адмирале». Он может провести там сезон, но и переход в СКА также может сказаться благоприятно на его карьере.

Думаю, что «Адмирал» сделает все для того, чтобы сохранить своего игрока.

Правда, бывают предложения, от которых не стоит отказываться. Пример – переход Хохлачева в «Амур», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.