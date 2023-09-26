Коньков о Серебрякове: «У Никиты хорошие условия в «Адмирале», но переход в СКА может сказаться благоприятно. Бывают предложения, от которых не стоит отказываться»

Теги СКА Сергей Коньков КХЛ Никита Серебряков Адмирал Хоккей

Сергей Коньков оценил возможный переход Никиты Серебрякова из «Адмирала» в СКА.

«Полагаю, что предпосылки были еще весной, когда Никита хорошо проявил себя еще в плей-офф.

Награда лучшему вратарю сезона была вручена ему неспроста. Тем более, что тренер вратарей Юрий Ключников, с которым Серебряков работал в «Адмирале», перешел в СКА.

Другое дело, что «Адмиралу» важно сохранить игрока, чтобы он дальше помогал команде добиваться успехов.

Дела у них идут не лучшим образом, но у СКА травму получил Маттссон. Предмет для обсуждения есть, вопрос в том, договорятся клубы или нет.

Любому игроку хочется играть в команде, которая борется за награды.

Как по мне, у Никиты хорошие условия в «Адмирале». Он может провести там сезон, но и переход в СКА также может сказаться благоприятно на его карьере.

Думаю, что «Адмирал» сделает все для того, чтобы сохранить своего игрока.

Правда, бывают предложения, от которых не стоит отказываться. Пример – переход Хохлачева в «Амур», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.

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4 комментария

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Владимир
Не тот клуб, чтобы были идеальные условия!!! Есть топ клубы в КХЛ где бы он мог стать номером один!!! Но только не тут... Что-то пойдёт не так, вытирут ноги об него и отправят в свои фармы!!! Это уже пройденый этап... Он уже шестой вратарь, который будет в заявке у ска в этом сезоне!!! Ко всему уважению к болельщикам этого клуба, всё равно хочу сказать, что пока РР у руля, это топит наш хоккей бездну... И слева богу что нас пока не пускают на международную арену.... Какой позор бы мы хапнули с этим лжетренером!!!!
+3
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+3
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Евгений Исаев
Это не то предложение, Сергей! Будет лавку протирать в условиях жёсткой конкуренции и странной (необъяснимой и бессмысленной) селекции. Пусть играет, обрастает мясом и уже тогда сам выбирает куда и зачем. Сейчас же - очередная игрушка для НЕтренера.
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Огюст
Сергей ,чего вы все начали раскручивать Эту тему о переходе Никиты в Ска , чего вы засуетились ,за волновались за ворота именно этой команды , а на то с чем останется без Серебрянникова "Адмирал " вам по барабану - утихните и дайте нормально , спокойно играть вратарю в воротах "Адмирала" и команду не раскачивайте своими "волнами " ! Дальневосточные болельщики то же заслуживают успешного выступления от своей команды и для этого нужны в ней сильные игроки !
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dosatuy
Просто завуалировали прошлый сезон. От СКА никто не уходил.
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