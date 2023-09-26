Коньков о Серебрякове: «У Никиты хорошие условия в «Адмирале», но переход в СКА может сказаться благоприятно. Бывают предложения, от которых не стоит отказываться»
Сергей Коньков оценил возможный переход Никиты Серебрякова из «Адмирала» в СКА.
«Полагаю, что предпосылки были еще весной, когда Никита хорошо проявил себя еще в плей-офф.
Награда лучшему вратарю сезона была вручена ему неспроста. Тем более, что тренер вратарей Юрий Ключников, с которым Серебряков работал в «Адмирале», перешел в СКА.
Другое дело, что «Адмиралу» важно сохранить игрока, чтобы он дальше помогал команде добиваться успехов.
Дела у них идут не лучшим образом, но у СКА травму получил Маттссон. Предмет для обсуждения есть, вопрос в том, договорятся клубы или нет.
Любому игроку хочется играть в команде, которая борется за награды.
Как по мне, у Никиты хорошие условия в «Адмирале». Он может провести там сезон, но и переход в СКА также может сказаться благоприятно на его карьере.
Думаю, что «Адмирал» сделает все для того, чтобы сохранить своего игрока.
Правда, бывают предложения, от которых не стоит отказываться. Пример – переход Хохлачева в «Амур», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.
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