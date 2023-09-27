Минское «Динамо» выложило фото Бузовой с Шинкевичем и Коробовым: «Пришли проверить ее самочувствие после падения на льду»

Теги Ак Барс светская хроника фото Динамо Минск КХЛ Дмитрий Коробов Минск-Арена Илья Шинкевич соцсети Ольга Бузова Хоккей

Минское «Динамо» выложило фото игроков клуба с Ольгой Бузовой.

26 сентября поп-исполнительница посетила матч Фонбет Чемпионата КХЛ в Минске. Бузова и Иосиф Пригожин выполнили символические вбрасывание перед игрой между минским «Динамо» и «Ак Барсом» (3:2). После вбрасывания она поскользнулась на льду.

«Вай, какая красивая фотография.

Сегодня на съемках «Фактор.BY» игроки минского «Динамо» Илья Шинкевич и Дмитрий Коробов пришли поблагодарить Ольгу Бузову, которая принесла «зубрам» удачу в матче против «Ак Барса», и проверить ее самочувствие после падения на льду «Минск-Арены», – говорится в сообщении минского «Динамо».

 

Фото: t.me/hcdinamoby

Бузова упала на льду в КХЛ. С ней были рэпер Серега и Иосиф Пригожин

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1 комментарий

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Russel130013
Олька фартовая) к птицам: придет им прет! к зубрам пришла и им подфартило! интересно кто следующие?😝
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