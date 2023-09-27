Минское «Динамо» выложило фото Бузовой с Шинкевичем и Коробовым: «Пришли проверить ее самочувствие после падения на льду»

Минское «Динамо» выложило фото игроков клуба с Ольгой Бузовой.

26 сентября поп-исполнительница посетила матч Фонбет Чемпионата КХЛ в Минске. Бузова и Иосиф Пригожин выполнили символические вбрасывание перед игрой между минским «Динамо» и «Ак Барсом» (3:2). После вбрасывания она поскользнулась на льду.

«Вай, какая красивая фотография.

Сегодня на съемках «Фактор.BY» игроки минского «Динамо» Илья Шинкевич и Дмитрий Коробов пришли поблагодарить Ольгу Бузову, которая принесла «зубрам» удачу в матче против «Ак Барса», и проверить ее самочувствие после падения на льду «Минск-Арены», – говорится в сообщении минского «Динамо».

Фото: t.me/hcdinamoby

Бузова упала на льду в КХЛ. С ней были рэпер Серега и Иосиф Пригожин