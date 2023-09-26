Бузова поскользнулась на льду после символического вбрасывания на матче минского «Динамо» и «Ак Барса». Она была вместе с Пригожиным и рэпером Серегой

Теги Ак Барс светская хроника видео Динамо Минск КХЛ Ольга Бузова Хоккей

Ольга Бузова и Иосиф Пригожин посетили матч КХЛ в Минске.

Бузова и Пригожин выполнили символические вбрасывание перед игрой Фонбет чемпионата КХЛ между минским «Динамо» и «Ак Барсом».

Затем Бузова и Пригожин сфотографировались в центральном круге, вместе с ними рядом находились рэпер Серега и заслуженный артист Беларуси Руслан Алехно.

После этого представители шоу-бизнеса начали уходить со льда, чтобы хоккеисты могли начать игру, Ольга Бузова не удержалась и поскользнулась, но ей сразу же помогли подняться.

9 комментариев

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Габорик
Пригожин в Минске, как символично :)
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Ебздрогыч
Что может связать Бузову и Жозе Моуриньо?
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Сергей Орлов
Пригожин в Минске, а вы погиб, погиб..
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Геннадий Тёкин
Ольга Бузова не удержалась и поскользнулась...наконец то хоть одна спортивная новость),
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jqzn88xn6n
Ответ Ебздрогыч
Что может связать Бузову и Жозе Моуриньо?
Йозе Марино
0
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йозе марино
Ответ jqzn88xn6n
Йозе Марино
не пали..
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Габорик
Ответ Сергей Орлов
Пригожин в Минске, а вы погиб, погиб..
Весь вопрос, как обратно полетят :)
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