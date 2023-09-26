Ольга Бузова и Иосиф Пригожин посетили матч КХЛ в Минске.

Бузова и Пригожин выполнили символические вбрасывание перед игрой Фонбет чемпионата между минским « » и « ».

Затем Бузова и Пригожин сфотографировались в центральном круге, вместе с ними рядом находились рэпер Серега и заслуженный артист Беларуси Руслан Алехно.

После этого представители шоу-бизнеса начали уходить со льда, чтобы хоккеисты могли начать игру, Ольга Бузова не удержалась и поскользнулась, но ей сразу же помогли подняться.