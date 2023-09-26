Бузова поскользнулась на льду после символического вбрасывания на матче минского «Динамо» и «Ак Барса». Она была вместе с Пригожиным и рэпером Серегой
Ольга Бузова и Иосиф Пригожин посетили матч КХЛ в Минске.
Бузова и Пригожин выполнили символические вбрасывание перед игрой Фонбет чемпионата КХЛ между минским «Динамо» и «Ак Барсом».
Затем Бузова и Пригожин сфотографировались в центральном круге, вместе с ними рядом находились рэпер Серега и заслуженный артист Беларуси Руслан Алехно.
После этого представители шоу-бизнеса начали уходить со льда, чтобы хоккеисты могли начать игру, Ольга Бузова не удержалась и поскользнулась, но ей сразу же помогли подняться.
9 комментариев