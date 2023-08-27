Овечкин станцевал с Бузовой под ее песню «Мало половин»: «Хорошо иногда выбираться в Москве. Столько друзей встретила»

Теги светская хроника Вашингтон Александр Овечкин фото НХЛ Ольга Бузова Хоккей

Александр Овечкин посетил вечеринку с участием Ольги Бузовой в Москве.

Поп-исполнительница опубликовала в сторис фото и видео с капитаном «Вашингтона».

В видео хоккеист обнимает Бузову и целует ее в щеку. Кроме того, они вместе станцевали под ее песню «Мало половин».

«Хорошо иногда выбираться в Москве. С сентября все расписано по минутам. Вчера столько встретила друзей», – подписала Бузова фото с Овечкиным.

Фото: сторис Ольги Бузовой 

Овечкин о любимой музыке: «Тащусь от Бузовой. Нравятся Баста, Гуф, Кравц»

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22 комментария

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Михаил Никитов
Ответ dmitriy1981
Саш, ну зашквар же, ну чего ты
По сравнению с Птим, это так мелочи)
+23
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dmitriy1981
Саш, ну зашквар же, ну чего ты
+12
-4
+8
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Ярик01
Допился Сашка до Бузовой.
Спасите, верните в семью в пригород Вашингтона!
+9
-1
+8
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Richman95
Ответ dmitriy1981
Саш, ну зашквар же, ну чего ты
Что, в первый раз чтоли? Путинтимовцу не привыкать!
+12
-5
+7
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Костя Кот
саня пьяный, поворотник выключи)
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цэсемьэр
Ответ Михаил Никитов
По сравнению с Птим, это так мелочи)
да он тупо с женой перепутал, одно лицо практически😆
+4
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OnTuMyC
без фотожопа бузова реальный гуманоид
+4
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Maturmalai
Cкажи мне, кто твой друг....
+4
-1
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The world champion 1998
Ответ Cube Litening C:68X
Страхолюдина..
Да и Бузова тоже не ахти.
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Streetbor
кто из них Овечкин?
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Roman Roman
Ответ Сергей Жарковский
Не думал что Саня может обнять кого не попадя...
походу она у него на левой коленке сидит...
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Cube Litening C:68X
Страхолюдина..
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PolarBear
Танцуй под Бузову
Тряси, Овечка, арбузами
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Cube Litening C:68X
Ответ The world champion 1998
Да и Бузова тоже не ахти.
😁
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Strannix
Вкус у него отвратительный
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несахар
фото года.
на фото два самых крутых чела на свете.
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ТеньМесси10
От жены звездюлей не получит? А то фото выглядит так будто он ей вдул
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sd4fmwrvz8
Зашквары
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adimsonekat
Тьфу.
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BT
Ну не с Бритни Спирс в ее нынешнем состоянии, и то хорошо
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Сергей Жарковский
Не думал что Саня может обнять кого не попадя...
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