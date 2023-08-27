Овечкин станцевал с Бузовой под ее песню «Мало половин»: «Хорошо иногда выбираться в Москве. Столько друзей встретила»
Александр Овечкин посетил вечеринку с участием Ольги Бузовой в Москве.
Поп-исполнительница опубликовала в сторис фото и видео с капитаном «Вашингтона».
В видео хоккеист обнимает Бузову и целует ее в щеку. Кроме того, они вместе станцевали под ее песню «Мало половин».
«Хорошо иногда выбираться в Москве. С сентября все расписано по минутам. Вчера столько встретила друзей», – подписала Бузова фото с Овечкиным.
Фото: сторис Ольги Бузовой
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