«Торпедо» забило «Витязю» после трехходовки в касание – отличился защитник Бокун. В атаке участвовали все 5 игроков, Ларионов-младший и Атанасов не получили ассисты

«Торпедо» забило гол «Витязю» после красивой комбинации.

Команды проводят матч Фонбет чемпионата .

На 31-й минуте во втором периоде нижегородцы забили свою вторую шайбу в игре, сделав счет 2:0.

Атаку броском с половины зоны начал , вратарь « » Максим Дорожков отбил шайбу к борту, где ее подобрал , сделавший пас в центр на Антона Сизова, который отдал передачу под ворота , который, в свою очередь, сделал пас вдоль ворот на Даниила Бокуна, забросившего шайбу броском в касание.