«Торпедо» забило «Витязю» после трехходовки в касание – отличился защитник Бокун. В атаке участвовали все 5 игроков, Ларионов-младший и Атанасов не получили ассисты
«Торпедо» забило гол «Витязю» после красивой комбинации.
Команды проводят матч Фонбет чемпионата КХЛ.
На 31-й минуте во втором периоде нижегородцы забили свою вторую шайбу в игре, сделав счет 2:0.
Атаку броском с половины зоны начал Василий Атанасов, вратарь «Витязя» Максим Дорожков отбил шайбу к борту, где ее подобрал Игорь Ларионов-младший, сделавший пас в центр на Антона Сизова, который отдал передачу под ворота Кириллу Воронину, который, в свою очередь, сделал пас вдоль ворот на Даниила Бокуна, забросившего шайбу броском в касание.
Браво Профессор...👏