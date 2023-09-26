«Торпедо» забило «Витязю» после трехходовки в касание – отличился защитник Бокун. В атаке участвовали все 5 игроков, Ларионов-младший и Атанасов не получили ассисты

Теги Витязь Торпедо КХЛ Кирилл Воронин Даниил Бокун Антон Сизов Игорь Ларионов-младший Василий Атанасов Хоккей

«Торпедо» забило гол «Витязю» после красивой комбинации.

Команды проводят матч Фонбет чемпионата КХЛ.

На 31-й минуте во втором периоде нижегородцы забили свою вторую шайбу в игре, сделав счет 2:0.

Атаку броском с половины зоны начал Василий Атанасов, вратарь «Витязя» Максим Дорожков отбил шайбу к борту, где ее подобрал Игорь Ларионов-младший, сделавший пас в центр на Антона Сизова, который отдал передачу под ворота Кириллу Воронину, который, в свою очередь, сделал пас вдоль ворот на Даниила Бокуна, забросившего шайбу броском в касание.

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pztpzhmx66
Ну кайф же
+27
0
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Кто то пздел несколько лет про красную машину и наследие,а кто то этот хоккей ставит
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ноябрьский Набат
Ответ pztpzhmx66
Ну кайф же
Чисто Советский хоккей👌
Браво Профессор...👏
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dundee
Расчертили космически. 🔥 Советский хоккей. 💥🔥🔥🔥
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mbauer
Господи, как же я рад, что у Профессора получилось. Кто только тряпки не кидал в него после молодёжки. Всем нос утёр. Красавчик!
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ser7777
Красота. А следующая, как под копирку вошла.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юрий Павлов
ну там все четыре на заглядение
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Radik_2.0
красотища, такой хоккей нам нужен
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сидни Кросби 2
Там все голы красивые.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
гилберт
Профессор доволен. Они такие в Детройте пачками укладывали.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Исаев
Великолепный хоккей! Просто наслаждаешься, просматривая такие моменты и игры в целом!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Матроскин52
Отличный гол! Просто здорово!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лунев спасет
Красиво бесспорно!!!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Саша Чугунков
бросков болдею от игры Торпедо!! но к сожалению сегодня смотрю матч своей команды Динамо Минск!! удачи Торпеды!! Профессор это просто волшебник!!! по больше бы таких великих тренеров!!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sever12
что не игра, то исполнение от этого коллектива, вот лицо лиги, а не эти, которым все должны, про которых шизик, которого на мешок шайб обменяли, говорил.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Skiff orda
Торррпедоооо спасибо за игру, истинное наслаждение!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Матроскин52
Красота!!!!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Джульетта Джульетта
Напомнило сборную СССР
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий