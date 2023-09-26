У Окулова 0 голов в 11 матчах сезона КХЛ – без очков 7 игр подряд. Форварду ЦСКА дали зарплату 75 млн рублей в год в межсезонье
Константин Окулов ни разу не забил в 11 матчах сезона КХЛ.
28-летний нападающий ЦСКА не отметился результативными действиями в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Северстали» (1:2).
Форвард нанес три броска по воротам за 18:49 игрового времени.
Серия без результативных действий Константин Окулова достигла семи матчей. Хоккеист записал на свой счет 3 (0+3) балла в 11 встречах текущего чемпионата.
В прошедшее межсезонье нападающий продлил соглашение с ЦСКА. Как сообщалось, зарплата игрока составила 75 миллионов рублей в год.
Окулов мастер, думаю свое наберет. Но безусловно сезон проваливает