У Окулова 0 голов в 11 матчах сезона КХЛ – без очков 7 игр подряд. Форварду ЦСКА дали зарплату 75 млн рублей в год в межсезонье

Теги ЦСКА КХЛ Константин Окулов Хоккей

Константин Окулов ни разу не забил в 11 матчах сезона КХЛ.

28-летний нападающий ЦСКА не отметился результативными действиями в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Северстали» (1:2).

Форвард нанес три броска по воротам за 18:49 игрового времени.

Серия без результативных действий Константин Окулова достигла семи матчей. Хоккеист записал на свой счет 3 (0+3) балла в 11 встречах текущего чемпионата.

В прошедшее межсезонье нападающий продлил соглашение с ЦСКА. Как сообщалось, зарплата игрока составила 75 миллионов рублей в год.

4 комментария

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jqzn88xn6n
Да Костян еще из запоя не вышел, как и весь ЦСКА. Обождите чуть-чуть и все будет)
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Сергей Горенков
Пора в Локомотив
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HockeyMan
Будем честны, у всей команды огромные проблемы с очками.
Окулов мастер, думаю свое наберет. Но безусловно сезон проваливает
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