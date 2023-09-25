Евгений Артюхин: «Отпустил бы Серебрякова в СКА на месте «Адмирала». Никита перерос клуб и готов биться за Кубок Гагарина, он не задержится на Дальнем Востоке»

Теги СКА Евгений Артюхин КХЛ Никита Серебряков Адмирал Чемпионат.com Хоккей

Евгений Артюхин считает, что «Адмиралу» нужно отпустить Никиту Серебрякова в СКА.

Команды ведут переговоры о трансфере голкипера.

«На месте руководства «Адмирала» я бы отпустил Серебрякова в СКА. Он отдал команде много лет, развивался вместе с ней и провел шикарный прошлый сезон.

Выход «Адмирала» во второй раунд плей-офф – это во многом заслуга Серебрякова.

Он явно перерос свой нынешний клуб и готов биться за Кубок Гагарина, выходить на первые роли и в КХЛ, и в сборной России.

У Никиты после нынешнего сезона заканчивается контракт. Думаю, он в любом случае не задержится на Дальнем Востоке.

В худшем случае просто уйдет бесплатно летом. Так что на месте руководства «Адмирала» я бы действовал дальновидно и отпустил Серебрякова в СКА.

С армейцами ведь можно договориться о взаимовыгодных условиях обмена. А если отказываться от предложений, то можно просто демотивировать хорошего игрока.

Мы много раз такое видели, когда хорошие хоккеисты просто дорабатывали старый контракт без большого рвения.

Думаю, это не нужно ни «Адмиралу», ни Серебрякову, ни СКА», – сказал бывший нападающий СКА Евгений Артюхин.

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12 комментариев

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Alexey Alexeev
У руководства Адмирала цель - интересы Адмирала, в противном случае - руководство Адмирала надо менять.
+16
-1
+15
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Огюст
Хватит уже Ска забирать сильных игроков из других клубов - в других городах то же болельщики хотят виде успешные игры от своих команд !
+12
-1
+11
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HockeyMan
Конечно. Предлагаю вообще всем командам, у которых состав «на бумаге» слабее, чем у СКА, отдать Питеру все матчи.
Ведь у Питера такая «Крутая» команда и они хотят выиграть кубок, а остальным клубам можно и выходу в плей офф радоваться. Зачем вообще напрягаться весь сезон))
+8
-1
+7
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zenitka
Да не нужен он,в СКА и так вратарей приличного уровня достаточно
+4
-1
+3
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Sever12
А зачем он СКА, надо не забирать а работать с игроками, вон у них парень 20 лет, что мешает сделать из него своего "Серебрякова", тем более что показывает вполне нормальную игру, нет надо забирать. Да там не может не один состоявшийся голкипер заиграть потому что там ротация, их тасуют туда сюда, они вечно там на измене, что сейчас он накосячит и сядет на месяц в запас, а это психология, где то надо показать что им доверяют, а там постоянный бардак с вратарями, а тебе Женя лижбы жопу вылизать, стыдоба, а ещё мы много раз такое видели когда СКА забирал из команды типа витязь, Северсталь вратаря, который как ты говоришь готов бороться и перерос, а в СКА он деградировал и нихрена не играл, вот это мы тоже много раз видели....
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Angelgirl
Что, получше команд для него нет?
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Ми Ша
Женя,а почему ты думаешь что АДМИРАЛ не будет бороться за Кубок? СКА на сегодняшний день ничем не лучше дальневосточников
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AlbertoRa
Очень легко распоряжаться тем, чего в тебя нет
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Владимир
ска если честно охренел.... ска это беспредел российского хоккея... точнее её бог и царь!!! Бесит этот беспредел... И все молчат... Одни лизуны только в эфире...
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oberkorn
Нахрена ехать в это шапито. Лучше уж в нхл попробовать пробиться
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Владимир
Ответ Sever12
А зачем он СКА, надо не забирать а работать с игроками, вон у них парень 20 лет, что мешает сделать из него своего "Серебрякова", тем более что показывает вполне нормальную игру, нет надо забирать. Да там не может не один состоявшийся голкипер заиграть потому что там ротация, их тасуют туда сюда, они вечно там на измене, что сейчас он накосячит и сядет на месяц в запас, а это психология, где то надо показать что им доверяют, а там постоянный бардак с вратарями, а тебе Женя лижбы жопу вылизать, стыдоба, а ещё мы много раз такое видели когда СКА забирал из команды типа витязь, Северсталь вратаря, который как ты говоришь готов бороться и перерос, а в СКА он деградировал и нихрена не играл, вот это мы тоже много раз видели....
согласен полностью
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