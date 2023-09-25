Владимир Крикунов: «Вижу большой потенциал в возможном переходе Серебрякова в СКА. «Адмирал» не будет бороться за Кубок Гагарина, у СКА эти ресурсы есть»

Теги СКА Владимир Крикунов КХЛ Кубок Гагарина Никита Серебряков Адмирал Чемпионат.com Хоккей

Владимир Крикунов оценил возможный переход Никиты Серебрякова в СКА.

«Вижу большой потенциал в возможном переходе Серебрякова в СКА.

Он уже работал в сборной России под руководством Ротенберга во время майского турне. И выглядел очень надежно.

Плюс в Петербург уже переехал тренер Юрий Ключников, с которым у Никиты сложился хороший тандем в прошлом сезоне.

Вратари – непростые люди. Для них важно найти «своего» тренера, сработаться с квалифицированным специалистом.

Надо посмотреть правде в глаза – в ближайшие сезоны «Адмирал» не будет бороться за Кубок Гагарина.

Выход во второй раунд – это уже подвиг и отличное достижение, но для большего нужны несопоставимые ресурсы. А вот в СКА эти ресурсы есть.

В Петербурге Серебряков получит возможность реально побороться за трофей, сыграет на поздних стадиях плей-офф – получит совсем новый опыт.

Думаю, в СКА он сможет выйти на новый уровень», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Конкурс на самый шершавый язык в этом году самый жесткий: все участники настроены на победу, стараются не покладая рук. Ну, в смысле языка
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Machine Head
Крикунова уже тошно читать. Падает на глазах.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ми Ша
Крик души: Надоели жополизы!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zloy Zlyden
Новая категория специалистов - подпевала финскому чуду
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rudenzik
Артюхин был, Крикунов был, следующий наверное на очереди Юдин
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrei Liubov
Василич ты лучше о проблемах Динамо больше рассказывай !
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Огюст
Ну "запели" советники Ска в одной тональности - не троньте вратаря Серебрянникова из Адмирала ,для чего ослаблять команду Дальневосточников ,там то же люди хотят что бы Адмирал был сильной командой и боролся за высокие места, а как мы знаем -вратарь хороший это половина ,а то и больше успеха всей команды !
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир
Из-за такого позора, как команда ска мы никогда не создадим лигу как НХЛ... Почему какая-то шестёрка и лизунок считает что моряки не поборется за Кубок!?!? А в том сезоне сто они делали???? Они не были мальчиками для битья в серии с Ак Барсом... Я уже про Салават молчу... Стыдно за такие высказывания... А потом будут кричать, как надо создать конкурентную лигу... Стыд и позор....
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shamarin
Руки прочь от крикунова, его lexus сам себя не заправит и не починит.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vadoniy
Так можно команд 20 сразу без состава оставить. Всех их игроков запихнуть в "вертикаль" ска, цска, ак барса, пусть занимаются ротацией и играют между собой.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег НН
Юрзинов из Швейцарии подпевает , а этот из Латвии наверно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир
И ещё хочу добавить... Это полное неуважение к болельщикам команд, которых они обдирают как липку... Одна команда крадёт хоккей из других регионов... Скотство и не уважение к людям с других регионов!! Мы тоже хотим видеть у себя конкурентные команды!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Uriah Heep
Как и у Подъяпольского, которого совсем недавно забирал Ротенберг.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Филиппов
что я и твержу! в этой стране нужны только ГРАНДЫ, все остальные команды массовка.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир
Ответ Ми Ша
Крик души: Надоели жополизы!
очень надоели
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег НН
Ответ Andrei Liubov
Василич ты лучше о проблемах Динамо больше рассказывай !
Он там всех уже з...... наверно подсказками и своим хоккеем . Тут трава сочнее
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий