Владимир Крикунов: «Вижу большой потенциал в возможном переходе Серебрякова в СКА. «Адмирал» не будет бороться за Кубок Гагарина, у СКА эти ресурсы есть»

Владимир Крикунов оценил возможный переход Никиты Серебрякова в СКА.

«Вижу большой потенциал в возможном переходе Серебрякова в СКА.

Он уже работал в сборной России под руководством Ротенберга во время майского турне. И выглядел очень надежно.

Плюс в Петербург уже переехал тренер Юрий Ключников, с которым у Никиты сложился хороший тандем в прошлом сезоне.

Вратари – непростые люди. Для них важно найти «своего» тренера, сработаться с квалифицированным специалистом.

Надо посмотреть правде в глаза – в ближайшие сезоны «Адмирал» не будет бороться за Кубок Гагарина.

Выход во второй раунд – это уже подвиг и отличное достижение, но для большего нужны несопоставимые ресурсы. А вот в СКА эти ресурсы есть.

В Петербурге Серебряков получит возможность реально побороться за трофей, сыграет на поздних стадиях плей-офф – получит совсем новый опыт.

Думаю, в СКА он сможет выйти на новый уровень», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.