Щитов о Серебрякове в СКА: «Никита нужен «Адмиралу». Не понимаю, почему руководство думает о том, чтобы его отдать»

Никита Щитов не понимает, почему «Адмирал» думает об обмене Никиты Серебрякова.

СКА и «Адмирал» ведут переговоры о переходе голкипера в команду из Санкт-Петербурга.

– Если Серебряков перейдет в СКА, надо понять, почему от него отказываются во Владивостоке.

Никита – классный вратарь, провел потрясающий прошлый сезон и плей‑офф. Он очень нужен « ». Не понимаю, почему руководство клуба думает о том, чтобы его отдать.

– Тут скорее пытается уговорить. Этот клуб может предложить хорошую компенсацию, как в случае с обменом Никишина из «Спартака».

– Если «Адмирал» дорожит голкипером, который так им помог, они его сохранят.

А если нет, значит, он перейдет в СКА. И для команды из Санкт‑Петербурга это будет очень серьезное усиление.

Главное, чтобы ему полностью доверились и не посадили его в запас, если у него вдруг не пойдет игра. В новом коллективе может не получиться сразу.

– Пример Владислава Подъяпольского, у которого не пошло в СКА, яркое тому подтверждение.

– Главное, чтобы это не произошло с Серебряковым.

Если все будет хорошо развиваться, Никита продолжит прогрессировать и играть за сборную, – сказал бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов.