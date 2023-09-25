Щитов о Серебрякове: «В СКА будет давление, постоянное обновление команды – нужно все взвесить. Прошлогодний лидер Хайруллин сейчас не попадает в состав»
Никита Щитов поделился мыслями о возможном переходе Никиты Серебрякова в СКА.
– Если Серебряков в СКА будет показывать уровень прошлого сезона, он сможет привести команду к Кубку Гагарина?
– Я думаю, да. Но опять же хоккей — сложная игра. В ней много нюансов.
Не только от вратаря зависит итоговый результат. Здесь важно все: отношения в коллективе, микроклимат в раздевалке, поведение тренерского штаба.
В прошлом сезоне было видно, что в «Адмирале» классный коллектив.
Серебряков много играл, у него был огромный кредит доверия. Он постоянно находился в игре, как и защитник Либор Шулак, который перешел в «Авангард».
Серебрякову нужно понимать, что лучше для него. Все тщательно взвесить. В СКА будет давление, нужно будет влиться в коллектив.
В Санкт‑Петербурге постоянно обновляется команда, прошлогодний лидер Марат Хайруллин, начинавший сезон капитаном, сейчас не попадает в состав. Это может быть для него большим ударом, – сказал бывший хоккеист клубов КХЛ Никита Щитов.
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