Щитов о Серебрякове: «В СКА будет давление, постоянное обновление команды – нужно все взвесить. Прошлогодний лидер Хайруллин сейчас не попадает в состав»

Теги СКА Никита Щитов КХЛ Никита Серебряков Адмирал Матч ТВ Марат Хайруллин Хоккей

Никита Щитов поделился мыслями о возможном переходе Никиты Серебрякова в СКА.

– Если Серебряков в СКА будет показывать уровень прошлого сезона, он сможет привести команду к Кубку Гагарина?

– Я думаю, да. Но опять же хоккей — сложная игра. В ней много нюансов.

Не только от вратаря зависит итоговый результат. Здесь важно все: отношения в коллективе, микроклимат в раздевалке, поведение тренерского штаба.

В прошлом сезоне было видно, что в «Адмирале» классный коллектив.

Серебряков много играл, у него был огромный кредит доверия. Он постоянно находился в игре, как и защитник Либор Шулак, который перешел в «Авангард».

Серебрякову нужно понимать, что лучше для него. Все тщательно взвесить. В СКА будет давление, нужно будет влиться в коллектив.

В Санкт‑Петербурге постоянно обновляется команда, прошлогодний лидер Марат Хайруллин, начинавший сезон капитаном, сейчас не попадает в состав. Это может быть для него большим ударом, – сказал бывший хоккеист клубов КХЛ Никита Щитов.

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