Фетисов о победе ЦСКА в Кубке Гагарина: «Поздравляю Федорова и его ребят. Верил, что из него получится хороший тренер»

Теги Ак Барс ЦСКА Вячеслав Фетисов Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Спорт-Экспресс Хоккей

Вячеслав Фетисов поздравил ЦСКА с победой в Кубке Гагарина.

Армейцы обыграли «Ак Барс» в седьмом матче финала (3:2) и одержали победу в серии со счетом 4-3. 

«Поздравляю Сергея Федорова и его ребят. Верил, что из него получится хороший тренер и в свое время не ошибся, предлагая его на должность главного тренера сборной страны. Сергей – молодец, ребята бились сегодня. Два раза подряд выиграть Кубок – непростая история.

Чего не хватило «Ак Барсу»? Был сегодня на празднике столетия ЦСКА, меня спрашивали до начала игры, на кого ставлю. Я сказал, что на ЦСКА, потому что психология седьмой игры имеет определенный принцип. Больше всего оказывается давления на хозяев, которые вылезли из непростой ситуации. Так что тут вопрос психологии», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

9 комментариев

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Кеша
Трудно не присоединится к словам Фетисова ! Федоров Сергей Викторович , Вы большая умница ! Спортивного долголетия Вам и успехов ! Ваша команда показала стране , в каком ледовом дворце находится Красная машина !
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Андрей Хенто
Он еще по ходу прошлогоднего плэй-офф это доказал, в этом году он для самых твердолобых продемонстрировал это вновь, что является хорошим специалистом. Мои персональные поздравления Федорову, рад за него.
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Вещийлам
Молодцы! Вытерпели жестокую манеру игры казанцев, которой потакали судьи! Мастерство взяло верх над над наглостью! ЦВБП! Всех "коней" с праздником и красивой победой!
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Gilonjon862
Из умнейшего игрока не мог не получиться хороший тренер, поздравления команде
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иваныч
Сергей Николаевич сегодня прибавил мне год жизни, спасибо🙏💕, ЦСКА ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
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Melnikov1968
Поздравляю Сергея Федорова и его ребят. Верил, что из него получится хороший тренер и в свое время не ошибся, предлагая его на должность главного тренера сборной страны. Сергей – молодец, ребята бились сегодня. Два раза подряд выиграть Кубок – непростая история. (с). Не забыл себя пропиарить. Однако, почему тренерами сборной стали бездари в лице Жамнова и Ротенберга?
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Рустам Абдуламитов
Ответ Вещийлам
Молодцы! Вытерпели жестокую манеру игры казанцев, которой потакали судьи! Мастерство взяло верх над над наглостью! ЦВБП! Всех "коней" с праздником и красивой победой!
не знаю на счёт судьей,но молодцы АРМЕЙЦЫ вытерпели ,. заслуженная Победа,50 лет болею!!! светлая память В . ХАРЛАМОВ у
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BlindPew
Ответ иваныч
Сергей Николаевич сегодня прибавил мне год жизни, спасибо🙏💕, ЦСКА ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Викторыч же
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