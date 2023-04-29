Фетисов о победе ЦСКА в Кубке Гагарина: «Поздравляю Федорова и его ребят. Верил, что из него получится хороший тренер»

Вячеслав Фетисов поздравил ЦСКА с победой в Кубке Гагарина.

Армейцы обыграли « » в седьмом матче финала (3:2) и одержали победу в серии со счетом 4-3.

«Поздравляю Сергея Федорова и его ребят. Верил, что из него получится хороший тренер и в свое время не ошибся, предлагая его на должность главного тренера сборной страны. Сергей – молодец, ребята бились сегодня. Два раза подряд выиграть – непростая история.

Чего не хватило «Ак Барсу»? Был сегодня на празднике столетия , меня спрашивали до начала игры, на кого ставлю. Я сказал, что на ЦСКА, потому что психология седьмой игры имеет определенный принцип. Больше всего оказывается давления на хозяев, которые вылезли из непростой ситуации. Так что тут вопрос психологии», – сказал двукратный олимпийский чемпион.