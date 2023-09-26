Федотов об отношении к нему в армии: «Приятный осадок. Все с уважением, пониманием, каким-то правильным цинизмом относились. Хотя бы это помогало в моменте чувствовать себя комфортно»

Теги ЦСКА Сборная России по хоккею КХЛ олимпийский хоккейный турнир Иван Федотов Хоккей

Вратарь ЦСКА Иван Федотов рассказал о том, как к нему относились в армии.

26-летний голкипер вернулся в клуб после года службы на Северном флоте. 

– Лексику свою обогатил? Армия – штука специфическая. Копать там от забора до обеда...

– Да, рундуки, шконки. Там много жаргона своеобразного. В целом все нормальным языком общаются. Да,есть какие-то вещи, которые называются своими именами, и все. Нет такого, как раньше рассказывали. Ребята приходят простые достаточно, разговаривают нормально. Да, видно, что молодые, зелененькие, но не испорченные. 

– А ты там сразу «дедом» стал? 

– Пфф, да вообще. Я пришел – тут [другим] 19 лет, 20, 21.

– Салаги. 

– Старлей приходит – 24-25, после академии. Замкомандира взвода на год младше, на два. Приходит: «Иван Дмитриевич, здравствуйте». 

– А фанаты хоккея были, которые узнавали?

– В принципе приятный осадок, все с уважением, с пониманием, с каким-то правильным цинизмом относились. Хотя бы это помогало в моменте чувствовать себя комфортно. «Иван, блин, красава, спасибо за Олимпиаду». Я такой: «Спасибо». 

– Фанаты «Спартака»-то были?

– Да нет, там ребята с разных уголков России. Я не думал, что будет такая приятная обратная сторона медали в том плане, что будут теплыми словами поддерживать и создавать комфортные условия, – сказал Федотов

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2 комментария

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Alexander Lyakhov
"Приятный осадок"...
Мне казалось, что слово "осадок" употребляется в негативном контексте. Возможно, я ошибался.
+4
0
+4
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Айвенго
Правильный цинизм. Интересное выражение относительно современной России.
0
0
0
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