Давыдов о «Динамо»: «Первое место – по игре. Радует селекция. Гусев – лучший в команде по очкам, добавил ей хитринки»

Теги Алексей Кудашов Виталий Давыдов КХЛ Никита Гусев Динамо Игорь Ожиганов Даниил Пыленков Хоккей

Виталий Давыдов отметил удачную игру Никиты Гусева и других новичков «Динамо».

– Родной для вас клуб взял четыре очка в Хабаровске, Владивостоке и Новосибирске. Как оцените такой результат?

– Оценки дает турнирная таблица, там «Динамо» – первое в конференции и делит первое место в лиге. Заглядываем в таблицу – и радуемся.

Понятно, что весь чемпионат еще впереди, как и главные матчи. Но обычно уверенный старт – это фундамент всего сезона. 

– Какой из матчей турне отметите?

– Дальний Восток – Сибирь – самая сложная командировка в КХЛ. Все матчи были очень напряженными, я бы сказал, рабочими, но «Динамо» провело их достойно. Даже в Новосибирске были моменты, которые радовали. Так что наше первое место – по игре.

Сейчас надо спокойно вернуться в Москву, восстановиться и продолжить набирать ход.

– Кого в «Динамо» по итогам сентября отметите?

– Радует, что работает селекция. Посмотрите, как стартовал форвард Гусев. Он – лучший в команде по очкам и передачам, добавил ей хитринки.

Всегда внимательно смотрю за действиями в обороне – это мой участок. И Пыленков, и Ожиганов этот участок очень прилично укрепили. Он выглядит более надежно и солидно, чем год назад.

Все это вселяет оптимизм. Все три главных джокера хорошо стартовали, вместе с легионерами и некоторыми молодыми ведут за собой. Видим признаки трансферного успеха, – сказал трехкратный олимпийский чемпион. 

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