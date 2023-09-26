Давыдов о «Динамо»: «Первое место – по игре. Радует селекция. Гусев – лучший в команде по очкам, добавил ей хитринки»

Виталий Давыдов отметил удачную игру Никиты Гусева и других новичков «Динамо».

– Родной для вас клуб взял четыре очка в Хабаровске, Владивостоке и Новосибирске. Как оцените такой результат?

– Оценки дает турнирная таблица, там «Динамо» – первое в конференции и делит первое место в лиге. Заглядываем в таблицу – и радуемся.

Понятно, что весь чемпионат еще впереди, как и главные матчи. Но обычно уверенный старт – это фундамент всего сезона.

– Какой из матчей турне отметите?

– Дальний Восток – Сибирь – самая сложная командировка в . Все матчи были очень напряженными, я бы сказал, рабочими, но « » провело их достойно. Даже в Новосибирске были моменты, которые радовали. Так что наше первое место – по игре.

Сейчас надо спокойно вернуться в Москву, восстановиться и продолжить набирать ход.

– Кого в «Динамо» по итогам сентября отметите?

– Радует, что работает селекция. Посмотрите, как стартовал форвард . Он – лучший в команде по очкам и передачам, добавил ей хитринки.

Всегда внимательно смотрю за действиями в обороне – это мой участок. И Пыленков, и этот участок очень прилично укрепили. Он выглядит более надежно и солидно, чем год назад.

Все это вселяет оптимизм. Все три главных джокера хорошо стартовали, вместе с легионерами и некоторыми молодыми ведут за собой. Видим признаки трансферного успеха, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.