КХЛ. «Ак Барс» в гостях у минского «Динамо», «Спартак» примет «Сочи», ЦСКА против «Северстали»

ЦСКА примет «Северсталь» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

« » сыграет с « » в гостях, « » – с минским « », « » будет противостоять «Сочи».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ