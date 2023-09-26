КХЛ. «Ак Барс» в гостях у минского «Динамо», «Спартак» примет «Сочи», ЦСКА против «Северстали»
ЦСКА примет «Северсталь» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Торпедо» сыграет с «Витязем» в гостях, «Ак Барс» – с минским «Динамо», «Спартак» будет противостоять «Сочи».
Фонбет Чемпионат КХЛ
- Дата проведения
- 26 сентября, 19.00, «Балашиха-Арена»
- Дата проведения
- 26 сентября, 19.10, «Арена-Минск»
- Дата проведения
- 26 сентября, 19.30, «ДС Мегаспорт»
- Дата проведения
- 26 сентября, 19.30, «ЦСКА-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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