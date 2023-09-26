КХЛ. «Ак Барс» в гостях у минского «Динамо», «Спартак» примет «Сочи», ЦСКА против «Северстали»

Теги Ак Барс ЦСКА Северсталь Витязь Спартак Торпедо результаты матчей Динамо Минск КХЛ Сочи Хоккей

ЦСКА примет «Северсталь» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Торпедо» сыграет с «Витязем» в гостях, «Ак Барс» – с минским «Динамо», «Спартак» будет противостоять «Сочи».

Фонбет Чемпионат КХЛ

Витязь – Торпедо
Дата проведения
26 сентября, 19.00, «Балашиха-Арена»
Онлайн матча Видео

Динамо Минск – Ак Барс
Дата проведения
26 сентября, 19.10, «Арена-Минск»
Онлайн матча Видео

Спартак – Сочи
Дата проведения
26 сентября, 19.30, «ДС Мегаспорт»
Онлайн матча Видео

ЦСКА – Северсталь
Дата проведения
26 сентября, 19.30, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Казань АК БАРС
Ак барс удачи в Минске! Ждём победы!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JENNINGS
Удачи «Торпедо»! Только победы!💪🦌
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Чижов
всем сердцем болеем и верим в победу дружно сейчас прокричим ТОРПЕДО болеет весь Нижний и верит в победу всем стадионом кричим ТОРПЕДО
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
B&H B&H
Пакажи Ак -Барс как играть хоккей повсему мира
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий