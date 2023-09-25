Гатиятулин о победе над «Ладой»: «Трактор» добился результата за счет командных действий и самоотдачи. Фукале подчистил ошибки»
Анвар Гатиятулин высказался о победе над «Ладой».
«Трактор» победил со счетом 1:0 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«Командная работа, нужная победа. За счет командных действий и самоотдачи добились результата.
Здорово сыграли в меньшинстве. Зак Фукале подчистил все ошибки, которые мы допустили», – сказал главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.
«Трактор» прервал победную серию «Лады» из 4 игр, выиграв 1:0 в овертайме. Фукале впервые сыграл на ноль в КХЛ, отразив 26 бросков
Комментарии