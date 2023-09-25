«Трактор» прервал победную серию «Лады» из 4 игр, выиграв 1:0 в овертайме. Фукале впервые сыграл на ноль в КХЛ, отразив 26 бросков

«Трактор» прервал победную серию «Лады».

Команда тренера одержала победу со счетом 1:0 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Автором решающей шайбы стал нападающий . Голкипер уральского клуба Зак Фукале сделал первый шатаут в , отразив все 26 бросков.

Таким образом, « » прервал победную серию «Лады» из четырех матчей. Тем не менее, тольяттинцы продлили серию с набранными очками – она достигла восьми игр.

На данный момент « » занимает второе место в таблице Восточной конференции (14 очков), «Трактор» находится на шестой позиции (12 очков).