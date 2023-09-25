«Трактор» прервал победную серию «Лады» из 4 игр, выиграв 1:0 в овертайме. Фукале впервые сыграл на ноль в КХЛ, отразив 26 бросков
«Трактор» прервал победную серию «Лады».
Команда тренера Анвара Гатиятулина одержала победу со счетом 1:0 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Автором решающей шайбы стал нападающий Семен Дер-Аргучинцев. Голкипер уральского клуба Зак Фукале сделал первый шатаут в КХЛ, отразив все 26 бросков.
Таким образом, «Трактор» прервал победную серию «Лады» из четырех матчей. Тем не менее, тольяттинцы продлили серию с набранными очками – она достигла восьми игр.
На данный момент «Лада» занимает второе место в таблице Восточной конференции (14 очков), «Трактор» находится на шестой позиции (12 очков).
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